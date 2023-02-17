聯想上季按年少賺32%至4.4億美元　收入跌24%

聯想（0992）公布截至去年12月底止現財政年度第3季業績，期內權益持有人應佔溢利按年跌32%至4.37億元（美元‧下同），收入按年跌24%至152.67億元。季內毛利率增加0.4個百分點至17.1%，毛利則跌22%至26.12億元。

公司又指出，期內智能設備業務收入115.85億元，按年34.2%，業務經營溢利為8.48億元，按年跌37.5%。基礎設施方案業務收入按年增加48.1%，經營溢利增加156.31%至4,327.6萬元。方案服務業務收入為18.36億元，按年增加22.6%，經營溢利為3.7億元，增加14.9%。

聯想料個人電腦或較多人更早企穩

聯想指出，在個人電腦領域，市場可能在2023年比許多人預期的更早企穩，同時智慧設備業務集團繼續推動其精益的運營效率，保持健康的現金流，並投資於創新。智能設備業務將通過增強混合辦公、遊戲、娛樂和ESG設計的功能，引領全球設備創新競賽。

公司指出基礎設施方案業務集團已經建立了行業領先的端到端基礎設施解決方案，並擴展到包括伺服器、存儲和軟件在內的全棧型產品。中小型企業IT基礎設施部門還將利用人工智能驅動的邊緣、混合雲、高性能計算和電信╱通信行業解決方案的增長機會。

公司又指出方案服務業務集團方面，全球經濟挑戰及市場需求的動態轉型帶來新機遇。工作場所的數字化和結構性變革釋放對高端化、 TruScale 即服務、可持續性和垂直解決方案的需求。