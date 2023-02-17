希慎去年商鋪收入升1.4%　利蘊蓮：今年通關後料租金維持升勢

雖然經歷第五波疫情，不過希慎（0014）去年的商鋪收入維持上升，按年增1.4%至16.43億元。展望今年租金走勢，主席利蘊蓮預期，受到中港通關，以及集團對核心物業的資產提升工程帶動，相信商鋪租金會續上升。



希慎已啟動涵蓋利園區及希慎廣場兩大核心資產的區域活化計劃，配合加路連山道項目的發展，將按計劃建立行人通道系統來貫通利園區各建築物，並連接銅鑼灣港鐵站，至加路連山道發展項目。同時亦計劃日後以隧道將多個停車場連接起來。首席財務總監及公司秘書賀樹人指出，未來5年的投資金額約為15至20億元不變。

首席財務總監及公司秘書賀樹人指出，集團的資產提升工程，未來5年的投資金額約為15-20億元不變。(資料圖片)

商場人流尚未重返2018年水平

商鋪人流方面，利蘊蓮指出，春節假期後，見到商場人流回升，不過暫時尚未重返2018年前水平。同時，她認為經過3年疫情後，市民的消費模式及意願有所改變，需時觀察，相信情況到今年年中可以「睇定啲」，有比較清晰的方向。

集團寫字樓業務方面，營業額減少8.7%至15.78億元，希慎利園區組合的續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平仍然向下，至於出租率則由2021年的94%，跌至去年的90%。對於寫字樓租金走勢，利蘊蓮指出，本港的寫字樓市道，和多年前「只有需求，卻欠缺供應」的情況有所扭轉，現時中環有多個新商業項目將落成，寫字樓供應大增，因此，未能確定租金能否重返以往高位。

上海利園商業項目方面，在2022 年第四季獲得首位租戶承租。該項目商業活動，執行董事及首席營運總監呂幹威估計，隨著工程在3月初左右完成，出租率在今年次季及第三季將上升。

希慎去年全年經常性基本溢利按年跌11.5%，至20.63億元，基本溢利按年跌8.6%，至21.29億元。