金管局冀中港通關助改善銀行貸款增長　續監管銀行資產質素

金管局今日發表2022年回顧與2023年工作重點，去年本港銀行稅前經營利潤按年上升19.3%；淨息差由2021年的0.98厘，上升至1.31厘；特定分類貸款比率由2021年的0.88%，增至1.38%。



去年本港銀行貸款錄負增長

金管局副總裁阮國恒稱，去年本港貸款需求疲弱，整體貸款增長錄得-3%，創2003年近廿年首次，主要受累於貿易融資及境外貸款需求下跌，分別下跌13.5%及10.2%。

金管局指出至去年底，本港銀行特定分類貸款比率增至1.38%。（梁鵬威攝）

阮國恒稱，金管局留意到今年初起貸款增長有所改善，但不能以單月情況預判全年走勢，在中港通關復常下，希望今年貸款增長有改善。

對於年內特定分類貸款增至1.38%，阮國恒稱信貸質素主要受內房貸款撥備所致，重申1.38%並非處於歷來高位，而增速亦合乎金管局預期。他又指，內房問題雖有改善，但至今未完全解決，強調仍要審慎樂觀檢視，又指暫未留意到任何一間銀行特別集中於內房貸款，認為風險可控。

阮國恒指出，今年金管局要繼續監管銀行資產質素。（梁鵬威攝）

銀行資本水平仍充裕

阮國恒稱，雖然2022年非常具挑戰性，全球主要市場急速收緊，但香港銀行業維持穩健，資本充足比率仍高於20%，流動性覆蓋比率達162.3%。

展望2023年工作，阮國恒稱，信貸風險挑戰大，要加強相關工作，在持續充滿挑戰的信貸環境下，繼續重點監管銀行的資產質素。

此外，金管局計劃就銀行對非銀行金融機構（NBFI）的風險承擔進行「身體檢查」，加大資源調查銀行面對尤其高槓桿的非銀行金融機構的風險評估，包括證券行的股票融資、針對對沖基金的貸款等。

阮國恒指出，金管局擬與銀行業界商討授權客戶自訂信用卡網購額度，減低較少用網購用戶面臨被盜用損失風險。（梁鵬威攝）

阮補充，考慮到過去國際間出現的Archegos爆倉事件，明白到NBFI對銀行穩定的影響，金管局認為有需要向銀行作全面性審視。

另外，針對信用卡服務保障方面，金管局考慮到銀行如何更容易保障客戶下，計劃與業界商討就授權客戶自行訂立信用卡網購額度，對於個別較少使用網購的用戶能夠面對較小的盜用損失風險。