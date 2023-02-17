金沙去年LBITDA 3.23億美元　9.12億美元受限資金可供動用

金沙（1928）公布截至去年底止全年業績，經調整物業除稅﹑息﹑折舊及攤銷前虧損（LBITDA）為3.23億美元（約25.2億元），2021年則錄得經調整物業EBITDA 3.41億美元（26.6億元）。



公司指出年內淨收益為16.1億美元，表年減少44.2%，虧損為15.8億美元，較2021年虧損10.5億美元增加50.48%。

公司表示，深信公司及澳門將走出此充滿挑戰的時期，並由始至終對未來感到樂觀。在此復甦的進程中，將繼續致力信守使命，於保護環境的同時提升澳門的旅遊吸引力，創造當地就業機會，投資在人才及澳門，以及為當地企業提供增長機會。對未來充滿信心。

金沙指出隨著整個地區的旅遊支出復甦，經濟增長、財富創建及對旅遊和娛樂的需求上升將在亞洲得以持續，將受惠於傲視同儕的投資及無可比擬的規模，並具有強勁的內部增長前景。

擁充足流動現金

金沙又指出，截至去年底擁有充足的流動資金，包括現金及現金等價物結餘總額（不包括受限制現金及現金等價物）7.9億美元以及2018年SCL循環融資可供動用的借款額5.41億美元。

於今年1月上旬，截至2022年12月31日的受限制現金及現金等價物9.12億美元已可供動用。金沙相信報告期結束起計最少12個月期間能夠支持持續經營業務、履行批給合同項下的合約承擔及責任以及應對目前COVID-19全球大流行的挑戰。公司已採取多項紓減措施以應付當前環境，包括削減成本及資本開支方案，以盡量減少非必要項目的現金流出。