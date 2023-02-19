中日兩大央行1月份天量放水　股市短線強勢難持久｜伽羅華

今年歐股及英股走勢強勁，去年表現疲軟的金融股更讓人刮目，剛公布業績的渣打表現雖遜預期，但升派息五成及開展10億美元股份回購，部份歐洲銀行業績亦較預期佳，令人憧憬滙控同樣有不錯表現，反映近期歐英地區的流動性有所改善。對，不是說俄烏戰爭後，G7紛紛收緊流動性，歐洲經濟必陷入衰退無懸念？



本周二（21日）滙控將公布去年全年業績，大行預計大笨象將宣布總額10億美元股份的回購計劃及恢復派季度息，並且就去年出售加拿大業務派特別息，摩根士丹利估今明兩年特別息共派97.5億美元，富瑞則估140億美元，分別折合每股0.48美元及0.69美元，若滙控業績對板，派息及回購規模亦符預期，突破60元大關的機會很大。

歐英股市表走勢佳，並非兩地經濟表現突。雖然高通脹及油價開始下行，但趨勢緩慢，而且英國經濟前景隱憂仍多，至於歐洲經濟確實有所改善，原本預期去年冬天能源危機，因天氣變暖而能源需求大減，經濟衰退並沒有真的到來，但俄烏戰事未停，未來高通脹仍然是困擾歐英多國經濟的主要因素，歐盟、英國、以至今年美國股市出現熊市反彈，與中日近月央行大量釋放流動性有關。

Apollo Global Management首席經濟學家Torsten Slok於其專欄曾估算，日央行今年1月釋放出創月度破紀錄的流動性，已超過美聯儲、歐央行及英倫銀行收縮流動性的總和，四家央行於1月份合共向全球金融體系淨注入1,153億美元的流動性，這仍未計人民銀行同月破月度紀錄的放水。

日央行上周正式提名植田和男為新任總裁。

日央行學者型新總裁幣策成關注焦點

日央行上周正式提名植田和男為新任總裁，於4月初接替掌舵十年的黑田東彥，黑田臨別秋波之際，突然放寬孳息曲線控制，允許日本10年期債券孳息範圍從正負0.25%上調至正負0.5%，嚇窒投資者紛紛將套息交易平倉日圓由弱轉強，一度穿1美元兌130關口，市場擔心新任總裁將一改日本過去十年的超級量寛政策，紛紛拋售日債，迫使日央行未行動已急需救火協助市場過度。

自去年10月以來，日央行購買逾4,750億美元的日本國債，單單今年1月買入逾2,910億美元，10年日債收益率持續踰越0.5厘水平，反映市場擔心日本利率向上會觸發日債再被拋售，近期市場憧憬美息再上，美匯轉強，日圓匯價逐步回軟至1美元兌135水平，但日圓本身走向仍不明朗，還有看新任總裁植田和男的幣策取向。

以往在日央行系統中，行長一般出自財務省或貨幣決策機構，由植田和男這種學者空降實屬罕見，像美聯儲前主席伯南克和耶倫，學者型行長以數據主導決策，幣策取向傾向中性，日本幣策一向較歐美更配合政府政策，可預測性更高，所以植田和男能否與金融市場建立更好的溝通渠道，有待觀察。

中國人行今年1月也大肆放水。月內新增人民幣貸款4.9萬億元（人民幣．下同），創月度新高，地方債額度近6,500億元也提前發放，較去年12月增長超過6倍，據分析師預測，中國去年12月及今年1月向市場注入總額4,500億美元流動性，是過去兩年總注入量的3倍半。

中國版QE放水是以人行基礎貨幣的形式投放。（資料圖片）

中國QE借助銀行 美國QE倚重影子銀行

不同於美國版QE，中國版QE放水是以人行基礎貨幣的形式投放，借力銀行向實體經濟放水，美國版則由美聯儲印錢買債，原則上前者借助銀行，後者倚重更廣泛的影子銀行，內地銀行受人行政策約束，以基礎貨幣形式投放較適合中國國情。

簡言之，過去數月，大約有1萬億美元被注入全球金融系統，部分解釋了同期全球股市瘋漲的異常情況，究竟股市向上能否持續，便要看各國經濟增長能否抵銷債務的利息支出，最大變數便是今年利率能否見頂回落，若然突破6厘，全球股市將回復下行趨勢。

看標指技術型態，暫時仍屬一浪低於一浪，每次VIX跌穿20，標指短線造好，但卻低於上次相對高位，去年8月中見4,280後回落，標指近月高位為4,179點，最新報4,079，似乎上升泛力。

說開流動性，近期內地有人提出一個有趣現像：由2020-2022的清零三年期內，中國全口徑的順差規模（包括貨物貿易、服務貿易及非金融類投資）合計達到18,977億美元，幾乎與從2010至2019年整整十年合計全口徑規模19,866億美元相當，但中國外匯儲備期間完全無寸進，只徘徊於3萬億美元水平。

過去三年出現順差大增、外儲反跌的稀奇現象

首先，三年龐大順差不反映在外儲的稀奇事早已被討論多時，並非新鮮事，但一直讓內地監管機構抓不著北，中國政府一直瘋狂堵塞資金缺口，由不惜犠牲澳門賴以生存的博彩業，近日更重新將跨境證券業務說事，究竟走資停不了是甚麼原因？

要了解內裏玄機，要先認識中國結匯制度的操作。原則上中國企業賺取的外匯和境外資金流入，政府都強制企業將外匯換成人民幣，上述情況可能反映企業借助虛假貿易將資金調出海外，也可能在真正貿易上將所賺取的外匯藏於海外，在美元強勢時，投資海外資產的市值錄得跌幅亦是外儲下跌的因素之一，總之，若從外貿申報的外匯收入未在內地結匯，便會出現有關帳項進入順差、但未能反映在外儲數據的情況。

在中國政府嚴控資本進口下，以往走資可以無須實際跨境，只要和有意進入內地的外資進行配對，這方面由金融機構，但隨着外資流入中國金額減少，甚至外資亦尋求退出中國市場，走資風險大幅提高，才讓跨境買美股及港股成為受到關注的少數走資渠道。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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