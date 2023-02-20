兩會｜瑞銀﹕A股回調屬布局良機　籲增持電腦﹑動力電池等行業

瑞銀證券中國股票策略師孟磊指出，從過去10年的歷史來看，A股市場在農曆新年後呈逐步上升態勢的「春節躁動」，其中創業板表現領先。該行指出年初相對寬鬆的流動性環境﹑經濟和企業盈利資料真空期，及市場對日益臨近的兩會的政策預期推動市場偏上行。



分行業來看，數字經濟產業在農曆新年通常跑贏市場，消費行業則表現較疲軟。

該行將兩會前後分為3個階段，開幕為第一階段，投資者對政策利好已有預期，推動指數上揚，第二階段為兩會期間，由於政策利好已在此前被部份計入股價，股指略有回落。第三階段為兩會閉幕後，投資者進一步學習政策訊號，指數反彈。

瑞銀指出近期A股市場整體呈現震盪形勢，投資者正觀察今年經濟復蘇力度及速度，並等待「兩會」期間的政策訊號。

料內地第二季GDP增速將明顯反彈

該行管道調研顯示部分公募基金在春節後面臨一定的贖回壓力。不過，市場回調即布局良機。

基本面方面，瑞銀證券宏觀團隊預計GDP增速或將在二季度出現明顯反彈。流動性方面，公募基金新發規模滯後於股市表現約3個月，因此場外資金有望在2月開始更大規模地入市。同時，私募基金也或將隨之提高其股票倉位追逐上漲趨勢。全年北向資金淨流入量有望達3,000億元人民幣以上。

該行在風格配置上看好「增長」。板塊方面，建議增持電腦、動力電池、家用電器、食品飲料和休閒服務。