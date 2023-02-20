JobsDB與國泰合作　經平台搵工可賺取里數獎賞

混合辦工模式（Hybrid）成為疫後新常態，招聘平台JobsDB數據顯示，「Hybrid」、「遙距工作」及「在家工作」等字眼，繼續成為去年招聘廣告的熱門搜索關鍵詞，其中提及「Hybrid」的招聘廣告平均申請人數更按年急增42%，反映不少打工仔希望告別傳統的「朝九晚六」制度，追求更彈性的工作與生活模式。

JobsDB表示，為鼓勵打工仔探索職涯可能性，與國泰合作推出「里賞筍工企劃」，打工仔只需透過JobsDB平台更新履歷或申請工作，即可賺取最多1,300里數獎賞，更有機會贏取20,000里數，兌換心水航線機票，理想工作及「里賞」假期兼得，實踐工作與生活平

由即日起至今年3月31日，登記或登入JobsDB網站並更新JobsDB Profile基本資料，即賞300里數禮遇；之後於3月1日起至3月31日期間 ，只需加入成為JobsDB用戶並在「里數大抽獎」活動網頁登記，並透過JobsDB平台，每申請工作一次即可獲得一次抽獎機會，次數不限，5位終極大抽獎幸運兒可贏取20,000里賞大獎。

此外，首3,000個申請參加「大抽獎」的打工仔，更可賺取100里數，每位參加者最多可獲1,000里數，名額有限，先到先得。

JobsDB香港區營運總監李政勳表示：「除『Hybrid』成為熱門關鍵字外，最新招聘數據亦顯示，打工仔轉工情況較疫情前頻繁，去年僱員就職年期中位數為21個月，按年縮短13%，反映打工仔不但嚮往彈性工作模式，同時期望尋找更貼近個人價值觀的理想工作。」

他又指，「很高興與國泰合作，透過是次企劃將工作與旅遊連結，鼓勵打工仔在拼搏工作之餘亦要適時『叉電』，探索世界自我增值，同時把握疫後市場復甦及農曆年後黃金轉工期，重新審視個人需要及職涯規劃，發掘更靈活及彈性的工作，真正實現工作與生活平衡。」