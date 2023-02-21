西九音樂節｜MIRROR四子壓軸登場　HKT送850張飛　立即睇抽獎資格

香港電訊（6823）《HKT 西九音樂節》將於 3 月底至 4 月初舉行，香港電訊作為音樂節的冠名贊助商，向客戶送出 850 張《HKT 西九音樂節:越流行》的門票。



《HKT 西九音樂節:越流行》於今年 3 月 31 日至 4 月 2 日一連三日在西九文化區竹翠公園舉行。演出單位包括男子組合MIRROR成員姜濤、盧瀚霆、呂爵安、陳卓賢，亦有女子組合COLLAR的Winka及Marf，岑寧兒、王菀之、洪嘉豪、Nowhere Boys等都在不同日子演出。

HKT 的新舊客戶只需於今年 2 月 20 日至 3 月 9 日期間，在旗下多個品牌訂購含指定承諾期之增值服務、月費計劃或購買產品或服務，成功登記即可參加抽獎，不論是選用月費低至 29 元的漫遊月費計劃，或購買低至 500 港元的手機配件等，均符合資格登記抽獎，現有的 1O1O、csl、eye、HKT 家居電話、網上行或 Now TV 客戶成功訂購指定服務或購買指定淨手機或智能產品，更可獲額外抽獎機會。

抽奬方法1：於 1O1O、csl、網上行、Now TV、eye 續約 / 上台指定月費服務或指定額外 / 增值服務。

抽奬方法2： 於 1O1O Center、csl 專門店、io.t by HKT 專門店或 DrGo Health Store 購買指定淨手機或智能產品單筆消費淨金額或健康產品或服務。

1O1O、csl、eye、HKT 家居電話、網上行或 Now TV 之現有客戶，可獲額外兩次抽奬機會。在推廣期內選購 Samsung 任何型號之手機，每部手機之選購亦可獲額外一次抽奬機會。

每位合資格客戶最多合共可獲 20 次抽奬機會。抽奬結果將於 2023 年 3 月 16 日於門票抽奬網頁公佈，並會於翌日起向得獎者發放短訊通知。得奬者可獲得於竹翠公園舉行之《HKT 西九音樂節:越流行》指定門票 2 張。