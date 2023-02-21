部分內銀據報與華興資本「摸底」　釐清業務往來風險

華興資本（1911）董事會主席包凡失聯，集團上周五（17日）要求員工安撫客戶並消除猜測。外媒報道，包凡失聯一事令一些全國性商業銀行作為債權行感意外，部分銀行向華興資本「摸底」，進行業務問詢，以了解銀行與該公司之間的業務往來。



《彭博》報道指，上海浦東發展銀行、交通銀行（3328）、中信銀行（0998）和招商銀行（3968）等債權行要求華興資本提供有關包凡的更多訊息，以評估貸款及其他業務往來風險。知情人士稱，一些銀行近期還通過司法渠道確認包凡的處境。

知情人士表示，華興資本與銀行一直保持業務往來，上述評估並未觸發銀行要求其馬上償付貸款。根據最近業績報告，截至去年6月底，華興資本合計約23億元人民幣（3.36億美元）的存續貸款餘額和49.7億元人民幣的融資安排。

華興資本於2021年5月的公告稱，與交通銀行香港分行牽頭的銀團（包括但不限於中信銀行、招商銀行香港分行、中國銀行澳門分行等）簽訂了一份融資協議，該融資總額達3億美元。協議規定，若包凡不再為華興資本單一最大股東，或不再擔任董事會主席，主要貸款人可取消其承諾並要求強制還款。

華興資本於上周四（16日）指出，暫時無法與包凡（圖左）取得聯繫。（林若勤攝）

包凡2005年成立華興資本

華興資本上周四（16日）發公告稱，暫時無法與包凡取得聯繫，董事會不知悉任何資料顯示，包凡失聯一事與集團業務或運作有關，強調目前業務及運作維持正常。

50多歲的包凡是華爾街資深人士，在2005年與他人共同創立了華興資本，處理許多公司的併購、私募和公開上市事宜。包凡長期以來一直是該公司公眾形象的代表，他經常在國際會議上發言，並宣傳他對該公司的願景。他也是知名的風雲人物，促成了一些重大交易，並幫助重塑了中國互聯網技術行業的格局。