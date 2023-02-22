阿里季績前失紅底　收入料僅升1%　陳政深︰螞蟻整改難成催化劑

阿里巴巴 (9988)去年9月底止第二財季意外錄得虧損逾205億元人民幣(下同)後，公司將於本周四（23）日公布第三財季業績，分析師料有望「止血」，恢復盈利能力。據《彭博》綜合市場預測中位數，料阿里上季淨利潤353億元。非公認會計準則（non-GAAP）盈利按年倒退約3%至444億元，收入料輕微增長約1%，至逾2458億元。



阿里巴巴將於本周四（23）日公布第三財季業績，投行料有望「止血」，恢復盈利能力。（資料來源：彭博）

核心電商業務GMV料續倒退

集團核心業務——電商業務佔總收入半壁江山，不過前景未獲市場人士看好。作為衡量電商表現的指標，即是GMV(商品交易總額)及CMR(客戶管理收入)，有投行料按年仍將繼續錄得單位數下跌。德銀報告指，物流中斷導致定單取消率異常急升，預計阿里電商業務仍然疲軟，上季度GMV及CMR分別按年跌4%及9%。

內地的電商業務主要是三分天下，阿里巴巴雖是行業龍頭，但是要面對京東及拚多多的進取攻勢下，市場份額正被逐步蠶食，在上財年阿里在核心電商業務上的GMV，已經首次出現了負增長。另一方面，據市場消息指，京東正計劃對電商加大補貼，向自己營運和第三方的網店，合共提供一百億元人民幣補貼，現正整理具體細節、準備相關系統。

報道形容，今次是京東創辦人劉強東去年底回到北京重掌公司後，首項重要業務部署。分析認為，發動減價戰，可能最終造成兩敗俱傷。

內地的電商業務主要是三分天下，阿里巴巴雖是行業龍頭，但是要面對京東及拚多多的進取攻勢下，市場份額正被逐步蠶食。（Google 圖片）

艾德金融聯席董事陳政深接受訪問時指出，認為阿里巴巴的電商業務，正面對激烈競爭，即使中國經濟正經歷疫後復甦階段，不過阿里的低增長，相信難以滿足市場的高期望，亦不能與現時的估值水平匹配。

內地新規 料有利螞蟻完成整改

阿里的金融科技業務螞蟻集團近期受市場關注，事關內地上周五發布重要貨幣市場基金管理暫行辦法，規模超過二千億元人民幣的基金，都要接受更嚴格約束，例如投資組合平均剩餘期限不能超過六十天。如果連續三個交易日客戶累積贖回超過兩成資產，不能開展債券回購交易等。

阿里的金融科技業務螞蟻集團近期受市場關注，事關內地上周五發布重要貨幣市場基金管理暫行辦法，規模超過二千億元人民幣的基金，都要接受更嚴格約束。（資料圖片）

該規定將覆蓋螞蟻的「餘額寶」，以及騰訊理財通對應的貨幣基金等。有分析認為，新規奠定常態監管基礎，有利餘額寶完成整改，例如規模已累積減少一萬億元人民幣。

陳政深指出，內地相關針對基金的法規，相信是會推動螞蟻的整改進程，目的是幫助監管市場參與者，按規則重回發展。螞蟻已經按法規申領金融牌照，相信螞蟻的整改已經接近尾聲，在未來一年重新上市的機會高。

該規定將覆蓋螞蟻的「餘額寶」，以及騰訊理財通對應的貨幣基金等。有分析認為，新規奠定常態監管基礎，有利餘額寶完成整改。（AP）

然而，他認為即使螞蟻能夠完成整改再上市，市場不要過分高估對阿里巴巴業績的貢獻。首先，阿里巴巴持股螞蟻約30%股權，螞蟻是阿里的「聯營公司」，即使成功上市，亦不會直接併入阿里財報。

按照會計準則規定，聯營公司需以權益法入帳，即是將所佔聯營公司的資產淨額，以及收購時出現的商譽計入資產負債表，任何公允價值變動並「不會」入帳。故此，即使螞蟻上市，其市值是不會在阿里帳上體現的。

艾德證券期貨聯席董事陳政深指出，認為即使螞蟻能夠完成整改再上市，市場不要過分高估對阿里巴巴業績的貢獻。（資料圖片）

螞蟻估值較巔峰蒸發7成

第二，估值方面，螞蟻亦難復昔日勇。因為兩年多前螞蟻申請上市時，給予市場的想像空間極大，令到當時估值高達萬億級港元的水平。不過，兩年多過去，螞蟻已經領取牌照受到嚴格監管，未來增長不可能重返昔日高峰。

參考今年1月富達投資的估值文件，將螞蟻估值定於638億美元，折合約4980億港元，估值較巔峰期蒸發7成。

陳政深認為，即使百度表明加入AI大戰，宣布將推出同類型產品「文心一言」，不過從股價僅能炒高一日，已經無力再上。（資料圖片）

ChatGPT概念 未能炒起中資科網

AI聊天工具ChatGPT近日獲市場熱烈討論。高盛表示，有報道指阿里巴巴達摩院正研究類似ChatGPT產品，並近期處於內部測試階段，或有機會與DingTalk作出深度整合；該行認為在內地互聯網巨頭當中，在AI芯片、模型及基礎建設方面，阿里處於一個有利地位。

陳政深認為，阿里雖然研究類似ChatGPT的產品，不過投資者對ChatGPT的憧憬，主要集中在美股市場，而非中港股票之上。即使百度表明加入AI大戰，宣布將推出同類型產品「文心一言」，不過從股價僅能炒高一日，已經無力再上，推論ChatGPT亦難成阿里的催化劑。

股價走勢上，阿里股價輾轉跌至100元左右，市盈率仍高達27倍至28倍左右，陳政深指出，考慮到阿里業績難復昔日高增長，目前估值高，技術走勢上股價已失守50天線(約100元)，相信仍然會持續受壓，在今季有機會跌穿90元。