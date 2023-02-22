百度全年經調整純利升一成　公布50億美元回購　重點推文心一言

百度（BIDU；9888）公布全年業績，截至2022年底，年內實現營收1,236.75億元（人民幣‧下同），非美國通用會計準則淨利潤為206.8億元，按年增長10%。百度美股盤前升逾6%，曾高見151.9美元。



單計第四季，百度營收達330.77億元，非美國通用會計準則淨利潤為53.71億元，按年增長32%。

百度董事會已授權了一份總值50億美元的股票回購計劃，有效期持續至2025年12月31日。

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，憑藉在AI領域的長期投入，百度將抓住即將到來的AI拐點，為集團的整個業務組合從移動生態到智能雲、自動駕駛、智能硬件等開拓全新的機遇。

料內地AI市場迎指數級需求增長

在發給百度全員的財報信中，李彥宏重點介紹了百度將在三月份推出的生成式AI產品文心一言（ ERNIE Bot ），宣布計劃將多項主流業務與文心一言整合。李彥宏表示，中國AI市場即將迎來爆發性的需求增長，其商業價值的釋放將是前所未有的、指數級的。

未來，百度計劃將多項主流業務與文心一言整合，包括搜索、智能雲、 Apollo自動駕駛、小度智能設備等。此外，百度將開放文心一言大模型，支持更多企業構建自己的模型和應用，賦能交通、能源、製造等實體經濟領域，實現生產效率的大幅提升。