財政預算案｜證監會支持推動數字化經濟發展專責小組建議

財政司司長陳茂波今日（22日）宣讀新一份財政預算案。



證監會﹕歡迎政府推措施鞏固港地位

證監會指出，歡迎財政司司長陳茂波於2023至2024年度政府財政預算案中為進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位而提出的各項措施。

證監會主席雷添良表示：「有關將香港發展成為國際綠色科技及金融中心的建議措施，將透過科技創新引領可持續及高質量增長。」

證監會亦支持關於推動香港數字化經濟發展和成立虛擬資產發展專責小組的建議。在這方面，證監會最近就適用於虛擬資產交易平台的建議監管規定，展開公眾諮詢。這些規定旨在確保投資者可藉一系列妥善的保障措施而得到充分保護。

雷添良續指：「我們亦歡迎政府提出多項舉措，以鞏固香港作為發展全面的金融中心的領導地位，當中包括繼續擴展互聯互通機制，推出新的優惠措施以吸引更多家族辦公室落戶香港，以及制訂措施支援資產及財富管理業的發展。」

證監會期待與政府及其他監管機構緊密合作，發揮香港的優勢，以進一步配合內地的經濟和金融發展，及維護金融安全。

在優化上市市場方面，證監會將繼續與香港交易及結算所有限公司合作，致力完善香港的上市制度，進一步拓展更多元化的上市渠道，並向投資者提供更多選擇。

金發局﹕樂見政府致力推動數字經濟發展

金發局歡迎 2023-24 年度財政預算案所提出的預算方向和措施。金發局認為這套全面的綜合措施能在促進短期增長和滿足長遠發展之間取得平衡，並有助通過採用先進技術去發掘潛在的增長動力，從而為國內外企業創造商機。

「隨著香港取消與其他市場之間所有旅遊限制，現在正是我們向世界傳遞『香港回來了』訊息的好時機。」金發局主席李律仁表示 :「 本財政預算案與加強市場互聯互通的安排、增加產品種類、研究在港發行國債期貨等相關措施將進一步鞏固香港作為內地和國際市場之間獨特中介的地位，從而讓香港能夠為內地『雙循環』策略發揮貢獻，並為香港帶來可持續的發展前景，使我們能夠在世界一流的集資中心競爭中脫穎而出。」

經濟模式邁向數字化是全球重要趨勢，更是實現高質量發展的指標。 李律仁續指：「金發局樂見政府致力推進香港數字經濟發展，並對各方面的金融創新抱持兼融的態度。其中，透過新措施支持提升數碼基建及加快企業數碼轉型的步伐，香港將能夠更好把握相關機遇。此外，隨著虛擬資產在全球市場備受關注，即將成立的虛擬資產發展專責小組有助加快虛擬資產行業和生態系統的蓬勃發展。」

金發局行政總監區景麟表示：「新推出的一系列措施會加快金融服務業的可持續轉型發展，其中推出代幣化綠色債券能有效提高債券發行和結算的效率並降低成本。我們欣悉香港能為不同的金融創新提供一個靈活和有利的監管環境。」他補充：「展望未來，金發局將繼續與業界緊密聯繫，共同以香港作為一個領先的國際金融中心的宗旨制定戰略方向。」

積金局﹕歡迎提高僱主為65歲以上僱員自願供款扣稅比率

積金局歡迎財政司司長陳茂波今日（2月22日）在2023-24年度《財政預算案》中建議提高僱主為65歲或以上僱員作強積金自願性供款的稅務扣減，由現時該等開支的100%增至200%。積金局會全力配合，協助政府制定有關落實細節和推行這項建議措施。

積金局主席劉麥嘉軒表示：「我十分感謝財政司司長建議加強現有稅務誘因，鼓勵僱主為65歲或以上的僱員作強積金自願性供款。這建議措施可以強化年長僱員的退休儲備，讓強積金制度發揮更大的退休保障功能。」

此外，《財政預算案》提及，香港金融管理局（金管局）及積金局就有關有穩定回報並且收費低的強積金基金進行研究，而作為第一步，政府計劃未來先在政府發行的綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金基金投資，為強積金計劃成員提供多一個投資選項。積金局對此表示歡迎，相信有助提供更多元化的強積金投資機會，積金局會全力與金管局合作進行有關研究工作。

保監局﹕歡迎財政司提出兩項措施

保監局歡迎財政司司長在 2023-24年度《 財政預算案》提出兩項具體措施，以延長「 保險相連證券資助先導計劃 」2年及「 提升保險業人才培訓先導計劃 」3年 。

保監局主席姚建華表示:「 國家《 十四五規劃綱要 》將香港明確定位為『 雙循環 』策略下的風險管理中心，建基於大灣區和 『一帶一路』沿線新興市場的發展，服務國家獨特需 要之餘，同時把其連接上世界各地。他指出就此而言自2021年10月以來推出的3筆巨災債券已於潛在發行人間產生強烈興趣。適時決定延長資助計劃，對培育一個由價值鏈上主要參與者組成並具活力的生態圈 實屬需要 。

他補充:「 此外，保監局亦很高興得悉政府重申其承諾，透過延長人才培訓計劃增加本地 保險業專業人員的供應，此舉對疫後新常態下經濟持續復甦是不可或缺的 。 」

保監局指出，上述兩項措施對實現 《 香港保險業的發展策略藍圖 》 中訂出的策略性目標 有顯著貢獻 。