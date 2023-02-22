數碼通中期多賺2%　每用戶平均收入升6%至223元

數碼通（0315）公布截至去年12月底止中期業績，股東應佔溢利為2.56億元，按年升1.8%；每股盈利23.1仙。派中期息14.5仙，按年同期持平。

期內營業額38.09億元，按年升0.5%。流動服務月費計劃每用戶平均收入（ARPU ）增加 6%至223元，增長主要源於5G用戶持續上升，加上隨著政府於2022年最後數月逐步放寬防疫限制措施，帶動漫遊業務收入溫和回升。

5G業務方面，截至2023年2月，公司35%的客戶已使用5G服務，而有關的增長動力依然強勁。財務方面，集團處淨現金狀況，現金淨額 （包括以攤銷成本計量之金融資產）為12.98億元。

上年度頻譜成本連利息達4.9億元

截止去年年底，集團香港總客戶人數按年輕微減少100,000戶，至 260萬戶，下跌是由於實名登記制的要求影響了整個行業的預繳咭市場，以致預繳客 戶減少。剔除虛擬網絡供應商客戶，月費計劃客戶流失率從去年的0.7%上升至0.9%。

另外，公司指出，頻譜成本仍是公司的主要開支。在 2021/2022財政年度，公司需要支付約 4.9億元的頻譜成本和相關利息，高於公司同一財政年度的全年利潤。公司又指，香港的政策與中國內地或日本等國家截然不同，這些國家的頻譜基本上免費。