中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」　美：倘審計受阻將採行動

中國政府據報要求國有企業逐漸停止聘用四大國際會計師事務所，即羅兵咸永道、安永、畢馬威和德勤，以維護數據安全。美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）表明，倘若審計受阻，將會採取行動。



外電報道，美國證券交易委員會（SEC）拒絕就中國要求國企棄用「四大」會計師行的報道置評。SEC通常並不強制要求企業必須和上述四大會計師事務所中的一家合作，但根據規定，企業必須使用在PCAOB註冊的會計師事務所。

PCAOB：倘審計受阻將採行動

PCAOB主席Erica Williams發布聲明稱，繼續要求對所有在中國註冊公司的審計底稿充分檢查和調查，不管這些企業是不是全球網絡體系的一部分，這個事情不存在例外情況或可鑽漏洞。如果中國政府在任何時候以任何方式阻礙，或沒有給PCAOB行使全面檢查權提供便利，委員會將立即採取行動。

如果PCAOB連續3年不能對在美上市中國公司的審計底稿進行全面檢查和調查，這些公司可能存在摘牌風險。

對於部分中資產申請從美國退市，PCAOB表示即使有部分公司自願退市，也不能使它們免於被PCAOB抽查審計情況。PCAOB對企業的檢查是有追溯期，可能檢查在其退市前幾年時，還作為在美上市公司的審計情況或調查其審計工作。