港交所全年少賺20%至100.8億　仍勝預期　上季盈利見歷年末季新高

港交所（0388）公布，截至2022年全年度純利為100.78 億元，按年下跌20%，不過高於市場預估的98.5億元。每股基本盈利7.96元，派第二次中期息3.69元，較去年同期減少12%，連同早前派息，全年股息為每股7.14 元。



2022年收入及其他收益為184.56 億元，較2021年所錄得的新高紀錄下跌12%，仍高於市場預估的約182億元。

上季盈利見歷年第四季新高

單計第四季，股東應佔溢利為29.79億元，按年升11%，創歷年第四季新高。集團行政總裁歐冠昇表示：「第四季財務業績創新高，抵銷了上半年成交量的部分跌幅。儘管來年仍會不乏挑戰，我們仍充滿希望，並會繼續致力實現建設面向未來的領先市場的願景。」

去年日平均成交跌25%

市場成交數據方面，聯交所的平均每日成交金額按年跌25%，至1,249億元，其中，股本證券產品平均每日成交金額按年跌26%，至1,090億元。衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額按年跌21%，至159億元。債券通北向通平均每日成交金額按年升21%，至322億人民幣。