創科實業遭沽空機構狙擊　插近兩成後停牌　稱將發澄清公告

創科（0669）遭到沽空機構Jehoshaphat Research狙擊，後急跌近兩成後停牌。停牌報74.95元，跌19%，成交額為30.44億元，沽空金額為2.47億元。

該沽空機構指斥創科透過操縱會計賬目經年，促使利潤上升。創科在會計賬目的「把戲」，讓公司的利潤水平走勢相當完美，甚至在地球上罕見。同時指出在所有年收入逾10億美元的上市公司中，只有創科的毛利率能在每半年期內攀升，並持續達10年之久。

該沽空機構於報告內預測，未來創科股價會下挫60至80%。

創科：將發澄清公告

公司晚上指，短暫停牌以待發出回應一份於2023年2月22日，於網路上刊出的研究報告之澄清公告，公司董事會相信其載有涉及本公司及其附屬公司之失實及誤導資料。