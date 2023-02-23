香港電訊去年賺49億元　末期分派43.15仙

香港電訊（6823）公布截至去年12月底止全年業績，股份合訂單位持有人應佔溢利為49.01億元，按年增加2%，末期分派為43.15仙，全年分派為74.51仙。



公司指出年內未計及流動通訊產品銷售，增加2%至305.01億元，總收益為341.25億元。除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利為130.64億元，按年增加3%。

公司指出年內電訊業務收入增加2%至239.72億元，EBITDA為91.4億元，增幅為2%。其中本地電訊服務收益為165.03億元，增1%，收費電視服務收益為24.99億元，增加2%，本地電話服務收益25.18億元，國際電訊服務收益增加7%至74.69億元。

流動電訊總收益為115.66億元，EBITDA為48.88億元。

公司又指出，年內資本化利息資本開支為23.46億元。

年內，5G客戶人數突破100萬，至106.1萬名，佔後付客戶人數百分之32 ，表現超出預期。後付客戶的每用戶平均收入（ARPU）上升至188元。隨著疫情的不利因素在2023年消退，加上預期經濟增長，集團相信5G的進一步普及和漫遊恢復，會成為流動通訊業務於2023年的增長雙引擎。

至於收費電視方面，安裝收費電視用戶增加2%，至接近140萬戶。Now TV獨家播放FIFA世界盃卡塔爾 2022，成功帶動下半年廣告收益較上半年急增52%。

對於新一份《財政預算案》再派發5,000元消費券，集團對此表示歡迎，並會繼續透過Tap & Go「拍住賞」電子錢包提供支持，推動數碼支付普及化。