新世界鄭志剛：最壞時間已過去　料經濟及樓市下半年反彈

新世界發展（0017）公布截至去年12月底，中期純利12.09億元，按年少一成四，基本溢利33.6億元，按年跌一成半，派中期息每股 0.46元，較2021年中期息每股0.56元，少0.1元或17.8%。

執行副主席鄭志剛於網上業績記者會上多次重申，集團財務非常穩健，不用供股或任何股權形式融資，無向股東集資需要。至於中期息少近一成八，他解釋，過去5至6年都維持健康派息政策，派息水平反映經濟大環境及公司經營情況，由於中期純利下跌，因此派息亦減少。

鄭志剛於網上業績記者會上多次重申，集團財務非常穩健，不用供股或任何股權形式融資，無向股東集資需要。（資料圖片）

不過他指，最壞的情況已經過去，相信未來有更好的復甦，集團會保留實力，在市場物色有潛力的發展機會。至於會否考慮分析旗下業務上市，他未有正面回應，只表示一向會對各項業務進行策略檢討，分拆與否視乎能否釋放最大價值，為股東提供回報，會認真研究，會適時公布。

樓市方面，他指本港樓市受加息影響顯著調整，但剛性需求強勁，中港通關及「搶人才」政策下，估計樓市成交會逐步趨活躍，經濟及樓市均會逐步反彈，6月後情況會為明顯。

提到近日多宗地皮流標，鄭志剛稱不會減價賣樓，今年會推出6個項目，涉約5,000伙，而預算案建議調整從價印花稅的稅階，可減低市民置業負擔，預計中小型單位最受惠，因此預期樓市會平穩發展。

零售市道方面，他指隨中港通關，對本港零售及K11集團有很大刺激作用，K11 MUSEA自2月初以來銷售額升兩倍，內地旅客銷售額升40%，預計下半年K11銷售額會有V型反彈，VIP消費會有雙位數增長。