網易Q4經調整純利跌27%　雲音樂收入增長強　未提ChatGPT類發展

網易 （NTES；9999）公布第四季及全年業績，去年第四季非公認會計準則（Non-GAAP）純利48.1億元（人民幣．下同），按年跌27.1%。Non-GAAP每股淨利潤22美仙，按年跌31.3%。每股派息0.054美元，按年少派33%。



第四季度淨收入為253.54億元，按年增長4%。其中，遊戲及相關增值服務淨收入為190.85億元，按年增長1.5%。季內，來自於在線遊戲的淨收入佔遊戲及相關增值服務淨收入的91.8%，來自於手遊的淨收入佔在線遊戲淨收入的 66.4%。

第四季度有道淨收入為14.54億元，按年增長9%；雲音樂淨收入為23.76億元，按年增長25.7%；至於創新及其他業務淨收入為24.38億元，按年增長3.4%。

全年經調整純利增15.4%

全年計，網易純利為203.4億元，按年升20.6%，Non-GAAP計為228.1億元，升15.4%。收入為965億元人民幣，升10.1%，其中在線遊戲服務淨收入為745.7億元人民幣，手遊淨收入佔比67%，按年跌3.4個百分點。

歸屬股東淨利潤為203.37億元，按年增長20.6%；Non-GAAP持續經營淨利潤為228.1億元，升15.4%。

網易公司首席執行官兼董事丁磊稱，2022 年，越來越多的玩家們被網易多元化和推陳出新的遊戲內容所吸引，旗艦類產品和新品都備受歡迎。比如，《蛋仔派對》在休閒遊戲領域取得重大突破，進一步擴大和豐富了用戶社群，為產品矩陣錦上添花。網易十分期待將更多新遊戲帶向更加廣闊的市場，為未來的持續發展夯實基礎。

丁磊又指，有道和網易雲音樂等其他業務板塊也健康成長，憑藉著強有力的自主研發實力的賦能，2023年網易將用更具創新性和優質的內容開拓廣袤的國際市場，創造更大的價值。