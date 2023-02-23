港交所研8號風球續買賣　歐冠昇：維持港競爭力　諮詢業界意見

《財政預算案》提到，港交所（0388）將探討探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制等。集團行政總裁歐冠昇在業績會表示，就惡劣天氣下的交易安排，開始研究及諮詢業界及持份者意見，以制定全面的方法落實。



他認為，措施目的是為了維持本港作為國際金融中心的競爭力，在環球其他金融市場交易如常時，本港市場對投資者維持正常運作。並強調，會非常小心及全面地進行市場諮詢，為所有受影響的持份者進行全面考慮。



港交所行政總裁歐冠昇在業績會表示，就惡劣天氣下的交易安排，開始研究及諮詢業界及持份者意見，以制定全面的方法落實。他認為，措施目的是為了維持本港作為國際金融中心的競爭力。（梁鵬威攝）

確保上市企業符合準則及透明度

問及市傳中國政府要求國有企業逐漸停止聘用四大國際會計師事務所一事，他指出無法對傳聞作出回應，不過強調，會確保在港交所上市的企業，披露業績及數據時是符合準則及透明度。

新一份預算案未有回應市場就檢視股票印花稅的訴求，歐冠昇表示，就此事和政府保持溝通，明白股票印花稅是政府重要收入來源之一，又指近年本港已擴大買賣ETF的印花稅寬免範圍，以及寬免在港上市ETF市場莊家在參與發行及贖回ETF單位的過程中的股票買賣印花稅等支持措施。期望在提升市場活躍度及各方利益中取得平衡。

和政府就印花稅保持溝通

展望今年的港股成交額，他指出，港股成交受到有好多不可控制的因素影響，如利率環境及美國通脹等因素。因此未來成交量表現難以預測。不過，他提到中國開關進展較市場預期更快，留意到自去年底起港股市況轉趨活躍，反映國際投資者有濃厚興趣，對前景仍有良好的期望。未來會加強金融基建，致力降低交易成本，刺激成交量。

被問到近年GEM轉趨淡靜，他表示交易所同樣重視為中小型企業提供發展機會，年內會就GEM改革提出具體建議，以期提升市場流動性，但目前未有時間表可透露。