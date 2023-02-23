阿里巴巴：繼續三大發展戰略　料2月份起內地消費復甦勢頭持續

阿里巴巴（9988）董事會主席兼首席執行官張勇表示，集團會繼續發展目前消費、雲計算及全球化的三大戰略，未有尋找新戰略的原因，是因為覺得以上三大方向的「天花板夠高」，市場足夠大去增長。

他指，疫情後消費業務已經走向數字化，加上中國經濟持續增長，消費增長強勁；而雲計算的發展「才剛開始」，近日興起的聊天機器人ChatGPT又好，VR技術又好，都對雲計算需求上升，他認為集團是中國的龍頭，技術亦是全球一線的企業之一，這兩大賽道走向全球化，增長潛力強勁。

至於阿里早前指，正研發類ChatGPT對話機器人。他表示，集團一直投入新的技術領域，「利用新技術，創造新商業，創造新未來」。

阿里巴巴（9988）董事會主席兼首席執行官張勇表示，集團會繼續發展目前消費、雲計算及全球化的三大戰略。（資料圖片）

他又指，集團一向多元化投資，亦會在適當時候退出一些投資，是正常營運方式的。提到會否增加派息或增加回購以提高股東回報。他指集團已將回購計劃加碼至400億美元，仍有回購空間，認為目前更重要的任務是做好回購工作。

他又指，在面臨疫情挑戰下，去年12月國內消費市場受到年底疫情的衝擊，淘寶天貓GMV按年錄得中個位數跌幅，需求受到限制。從品類上看，服飾等非生活必需品消費增速走低；健康、保健類商品增速提升，表現與國家統計局的數據趨勢基本一致。

進入到2023年以後，在一月到二月初期間，由於疫情影響和大量人口回家過年和出行的影響，網上實物商品的銷售仍顯疲弱，內地電商業務仍然受到很大影響。不過他認為，隨二月份疫情和假期影響的消除，工作生活回到正常狀態，消費出現恢復勢頭，特別是服飾、運動戶外等品類增速恢復良好，商家整體也表現出強烈的經營願望，預料復甦勢頭會持續。

至於市場有競爭者提供補貼，他強調集團一向不會利用低價補貼競爭，而是利用技術突破去提升，認為長遠而言，沒有公司可以利用補貼扭轉業務情況。