創科實業否認沽空機構指控　今早復牌　股價高開5%

創科實業（0669）昨日（23日）遭到沽空機構Jehoshaphat Research狙擊，急跌近兩成後停牌，停牌報74.95元，跌近19%。公司發公告否認沽空機構指控，今早（24日）復牌，股價抽升5％，報78.65元。



創科晚上發公告，指通常並不會對於第三方的文章或報告作出評論。不過，公司強烈否認該報告所載之指控，認為該等指控包含眾多誹謗性、偏頗、斷章取義、不準確及不完整之陳述。

創科指，報告之作者並無嘗試向集團確認或收集任何有關集團財務報表之資訊。作為上市公司，董事會及其管理團隊均嚴格看待其受信責任，並對採納之會計常規及獨立審計財務報表充滿信心。

創科實業強烈否認該報告所載之指控，認為該等指控包含眾多誹謗性、偏頗、斷章取義、不準確及不完整之陳述。（資料圖片）

保留採取法律行動權利

此外創科對業務執行嚴格內部監控，以確保本集團之財務報表嚴格遵守香港財務報告準則，真實及公平地反映本集團財務狀況。

公司指，股東務須注意，相關指控乃沽空機構之個別意見，在一般情況下，其利益未必與股東利益相符一致，而其亦可能蓄意打擊對公司及管理層之信心，損害公司聲譽。因此認為股東應小心處理該等指控。

公司保留對 Jehoshaphat 及／或相關指控之負責人士以及對報告之刊發採取法律行動之權利。董事會認為，報告載有誤導陳述及無根據指控，可能會導致不尋常價格波動。公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

沽空機構：創科操縱會計賬目

公司指，將根據聯交所證券上市規則，於適當時候另行發表公告，澄清及處理對有關集團之指控。又指，已申請明日（24日）上午9時復牌。

Jehoshaphat Research發表報告，指斥創科透過操縱會計賬目經年，促使利潤上升。創科在會計賬目的「把戲」，讓公司的利潤水平走勢相當完美，甚至在地球上罕見。同時指出在所有年收入逾10億美元的上市公司中，只有創科的毛利率能在每半年期內攀升，並持續達10年之久。該沽空機構於報告內預測，未來創科股價會下挫60至80%。