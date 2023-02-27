港股失守兩萬關　葉尚志：「技術牛」轉「實質牛」　可建倉博反彈

港股已進入業績期，在市場關注美國加息升溫情況影響下，恒指連續四日低收，恒指上周五收報20010點，跌341點或1.68%。恒指開市低開189點後，曾輕微倒升，但最終仍收跌66點，失守兩萬關，報19943點，創今年以來收市新低，並未能收復牛熊線。



第一上海首席策略師葉尚志認為，現階段是「技術牛」轉為「實質牛」，當恒指回調見兩萬點以下，可考慮建倉「博反彈」。



金融股上周領漲大市，惟今日未能延續升勢，滙控（0005）跌0.84%；平保（2318）跌1.2%。

餐飲股逆市上升，海底撈（6862）發盈喜，盤中一度曾升逾20%；華潤啤酒（0291）漲2.55%。

堡獅龍（0592）今日宣佈折讓21%「二供一」供股集資，股價曾一度下跌愈17%；莎莎（0178）同樣受壓，下跌2.8%。

恒指失守兩萬點及250天牛熊線，午後跌幅持續收窄，但仍然未能收復牛熊線。

大升後回調 兩萬點樓下可入市

港股高位回調超過2700點，是牛回調還是熊反彈？第一上海首席策略師葉尚志指，現時屬於「技術牛」轉為「實質牛」的階段，他認為當恒指回調至20000點以下，投資者可考慮建倉「博反彈」。

葉尚志提出，恒生指數於今年2月7日出現「黃金交叉」後，恒指便已經進入技術牛市。黃金交叉，即50天綫升穿250天牛熊分界綫，是後市可呈向好趨勢的訊號，亦被視為買入訊號。

香港於上年尾開始「開關」，「復常復甦」，利好股市，連升3個月，升幅達50%或8000點，屬於一個反映消息「超前」的升勢。葉尚志認為，現階段是一個大升後的一個回調，先前的大升是消化「復常復甦」的利好消息，但之後需要有實質的經濟數據或業績支撐，才能持續升勢。

適逢股市進入業績期，市場關注美國加息升溫影響下，投資者保持觀望的態度，導致升勢減緩，出現小回調。他形容現階段是「技術牛」轉為「實質牛」。

港股進入業績週，市場關注美國加息升溫影響下，投資者保持觀望的態度。

板塊內部分化 看好AI大型概念股

板塊偏好方面，葉尚志認為現時板塊內公司出現分化現象，即是股市升市時，未必會再出現整個板塊上揚的情況，「而家好睇每間公司自己本身。」

在恒指大升8000點時，所有公司都會跟升，但回落時同板塊的公司可以有很大分別。他表示，「ATM」中美團（3690）在今輪升勢「打回原型」，最高曾見195.6元，現報136.2元，累跌30%，並跌穿50、100、250天線。然而，騰訊（0700）在1月底高見416.6元，現報349.4元，跌幅16%，但仍守住100及250天線。

對於最近熱話的AI概念股，葉尚志表示「AI概念都OK，但係唔好乜鬼都買AI，一啲細價嘅都散散地。」對於AI概念選股，他認為可以專注於大型股份，例如百度（9888）、聯想（0992）可以選取。畢竟「文心一言」將於3月推出，還有波動空間，可以趁低吸納。

對於AI概念股選股，葉尚志認為可以專注於大型股份。

葉尚志︰兩會目標穩定經濟增長 房住不炒政策不變

新一屆人大、政協兩會下月在北京舉行。被問到中國日後經濟政策走向，葉尚志相信，隨著中國開始陸續對外開放，認為政策的首要目標是確保經濟穩定增長。

住房政策方面，雖然近年有見中央對於房屋政策態度開始回暖，但葉尚志始終認為，「房住不炒」的大方針將不會改變。