「股神」巴菲特致巴郡股東的信　讚揚可口可樂及運通年年增派息

由「股神」巴菲特掌舵的巴郡，日前已公布去年第4季及全年業績，並公布由巴菲特擴寫的予股東的信。股神今年寫給股東的信長達10頁，再度讚揚可口可樂及美國運通每年增加派息﹑股價上揚得以為巴郡帶來巨額收益。



巴菲特提及巴郡在1994年，從可口可樂收到7,500萬美元股息，至2022年時收取的股息增至7.04億美元，並指出「股息每年均在增加，就如生日一樣。」他亦指出美國運通情況也一樣，從最初收取的年度股息為4,100萬美元，增至3.02億美元，同時兩間公司股價表現，均為巴郡帶來重要收益。

巴郡股價去年大幅跑贏標普500指數。去年巴郡股價增長4%，標指則挫18.1%；由1965至2022年期間，巴郡年複合增長率為19.8%，期間標指年複合增長率為9.9%。

巴郡去年斥79億美元回購

巴郡上季斥資26億美元回購，全年回購總額為79億美元。信內巴菲特再次指出，回購提升公司內在價值。

截至去年底巴郡擁有1,250億美元現金。巴菲特指出未來公司會一直持有大量現金及及美國國債，並避免在關鍵時刻時導致資金不流暢的輕率舉措，又指出公司的行政總裁永遠是風險總監。

馬斯克稱芒格曾有機會投資Tesla

巴郡坐擁巨額現金，會如何使用？一向為市場人士關注對象，其中Tesla行政總裁馬斯克於Twitter上指出﹕「以T字開頭」。

馬斯克又指出，曾於2008年與股神的拍檔芒格午膳，當時芒格能有機會以2億美元的估值投資Tesla。

此外對於巴菲特於股東信內批評回購的人士乃是「經濟文盲」，馬斯克以「準確」來回應。