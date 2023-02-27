滙豐：近六成移居香港受訪者　因無法轉移信貸紀錄令生活遇阻滯

滙豐（0005）表示，調查發現科技發展開創不同機會讓更多人成為數碼遊牧，同時國際客運量亦逐漸回升，但研究顯示，國際公民在辦理移居相關的財務事項時，往往面對不少挑戰。

該研究旨在了解國際公民財務生活的變化、移居的原因、移居前的準備及抵埗後的適應問題。結果揭示了他們所面對的財務挑戰:移居海外的壓力及對生活上的實際影響 。

在已移居香港的受訪者中，58%認為因無法轉移信貸紀錄，導致在處理生活基本需要時遇到阻滯，例如申請流動通訊服務或信用咭等；過半數（54%）表示因為抵埗初期在開立銀行戶口、申請公用服務及互聯網服務等事遇到困難而未能適應新生活。

即將移居香港的受訪者中，有 62%擔心到埗後如何管理現金流。同時有75%對尋找切合個人需要的金融服務感到憂慮，這些都反映財務不確定因素如何對影響他們移居海外的體驗。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示：「全球化及科技發展令數碼遊牧或國際化的生活變得更加普遍。去年滙豐集團全球的國際個人客戶人數達到600萬；在香港，每4名個人客戶便有1人使用我們的環球銀行服務，反映在高度全球化下，市場對環球銀行服務需求的潛力。」

集團指，發布研究結果的同時，亦提升環球銀行服務，讓個人客戶經滙豐香港流動理財應用程式辦妥海外付款。簡單幾步便能隨時隨地向全球逾 50 個國家/地區的滙豐及非滙豐銀行賬戶以當地貨幣進行環球付款，費用全免。

集團又表示，深明移居海外人士未能將其信貸紀錄轉至當地會造成不便，滙豐亦因此推出信用額環球配對服務，令申請信用卡的過程更便捷。