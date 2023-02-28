李澤楷旗下富衛集團FWD　去年新業務價值增長29%

李澤楷旗下富衛集團FWD 披露，截至2022年12月31日止全年業績，去年新業務價值8.23億美元，按年增長29%；分部經調整稅前營運利潤達3.34億美元。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風稱，儘管新冠疫情帶來的挑戰持續，富衛集團在2022年再次發表了強勁的財務業績。這反映了客戶對集團的信任，以及整個地區的員工、合作夥伴和分銷商的貢獻。集團的數碼化平台讓其在疫情中脫而出，為更多的客戶提供了保障。

黃清風又指，富衛集團將於2023年迎來成立10周年，對未來感到無比振奮。疫情後，許多亞洲地區再次展現出活力、機遇並充滿希望；當然，仍有挑戰需要克服。面對亞洲的龐大保障缺口、對數碼服務的需求激增和不斷增長的中產階層，富衛集團正處於一個理想的位置，把握不斷擴大的行業機遇。

富衛集團指出，其在2021和2022年共籌集了18.25億美元的私募資金，以支持公司的增長計劃。投資者包括環球和區域機構，如Apollo、加拿大養老基金投資公司、華泰、李嘉誠基金會、Metro Pacific Investments Corporation、歐力士亞洲資本有限公司、盈科拓展集團、泰國匯商銀行和瑞士再保險。