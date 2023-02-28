港股2月累跌逾2000點　恒生指數今日曾收復2萬點關　信義系低收

美國聯儲局加息憂慮稍為消退，隔晚道指漲72點或0.22%，報32889點；標指升0.31%，報3982點。至於港股預期續展開二萬點攻防戰。



【16：41】港股低收內房股跌

港股在2月份最後一個交易日曾收復二萬點大關，最終得而復失，全日跌157點。縱觀整個2月份，累跌2,026點或9.3%。

恒指收市報19784點，跌157點，國指跌88點，報6581點，科指跌64點，報3925點，成交額為1,424.7億元。

信義系昨日已公布業績，信義光能（0968）跌9.2%，收市報8.38元，信義玻璃（0868）收市報14.66元，跌4.3%，信義能源（3868）跌5.6%。

內房股今日亦低收，碧桂園（2007）跌4.7%，報2.4元，龍湖（0960）跌4.9%，中海外（0688）跌2.7%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌4.6%，華潤萬象（1209）跌0.5%，中海物業（2669）跌1.8%。

科技股方面，阿里巴巴（9988）跌3.2%，收市報86.5元，騰訊（0700）跌1.7%，美團（3690）跌0.1%，京東（9618）跌2.4%，小米（1810）平開。

地產股及收租股上揚，領展（0823）升1.5%，收市報51.6元，新世界（0017）升0.5%，九倉置業（1997）升0.5%。

電訊股方面，中移動（0941）升2.6%，聯通（0762）升5.3%，中電信（0728）升2.6%。

【15：31】滬深股市齊高收

內地股市高收，上證收市報3279點，升21點，深成收市報11783點，升81點，滬深300指數收市報4069點，升25點，創業板收市報2429點，升19點。

亞太區股市方面，日股收市報27445點，升21點，韓股升10點，報2412點。

港股方面，恒指最新報19792點，跌151點，國指跌87點，報6582點，科指跌69點，報3920點。

【13：56】信義系股價受壓

信義系放榜後表現疲弱，信義玻璃（0868）跌4.4%，信義光能（0968）瀉逾1成，信義能源（3868）挫6.4%。

【13：11】恒指午後跌17點

恒生指數午後跌17點，報19926點。科指跌1.06%，報3947點。

阿里巴巴（9988）跌逾2%，騰訊 （0700） 升0.17%，美團 （3690） 跌0.07%。

電訊股造好，聯通 （0762） 升逾4%，中電信 （0728） 升近3%，中移動 （0941） 升逾2%。

【12：18】恒指半日升82點

恒生指數半日反彈82點，報20025點，重上二萬關及250天綫，成交596.8億元。科指跌0.6%，報3967點。

阿里巴巴（9988）逆市跌逾1%，騰訊 （0700） 升0.8%，美團 （3690） 升0.7%。

電訊股造好，聯通 （0762） 升逾4%，中電信 （0728） 升近4%，中移動 （0941） 升逾2%。

市民無須再戴口罩，或刺激女士美妝需求增加。莎莎國際（0178）升逾5%，報1.82元。

【09：54】恒指升172點

恒指升172點，報20115點；科指升0.84%，報4023點。

聯通 （0762） 升逾5%，中電信 （0728） 升逾4%，中移動（0941）升近2%。

另外，行政長官李家超今日宣布，由周三（3月1日）起全面撤銷口罩令，包括室內和室外，市民均可毋須再佩戴，而乘搭公共交通、到醫院、院舍、學校等是否戴口罩，交由市民自行決定。

市民無須再戴口罩，或刺激女士美妝需求增加。莎莎國際（0178）升近6%，報1.83元。

【09：20】恒指高開76點

恒指高開76點，報20020點；科指升0.29%，報4001點。

百度（9888）升逾2%，美團（3690）升1.5%，騰訊（0700）升0.8%，惟阿里巴巴（9988）跌逾1%。

理想汽車（2015）績後跌逾2%，報92.8元，該公司上季淨利潤跌一成。