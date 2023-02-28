去年以永久離港申提取強積金共3.17萬宗　涉及總額80億元

積金局發布《強制性公積金計劃統計摘要》季刊，數據顯示截至去年12月底止的季度內，以永久離開香港為由提取強積金權益申索數目為7,000宗，分別按年及按季減少19.5%及18.6%。



至於季內以永久離港為由提取強積金總額為17.16億元，按年及按季分別減少28%及21.2%。

翻查資料顯示，上季以永久離港為由申請提取強積金宗數，為自2020年第2季以來最低，在該季合共有6,000宗申請涉及永久離港 。

去年以永久離港為由提取強積金申請數目合共3.17萬宗，提取強積金總額為80.2億元。

強積金對沖制度一直有爭議。（資料圖片）

上月強積金回報率6.1%

積金局指出上季以不同理由（例如退休）提取強積金的申宗總數為5.3萬宗，按季減少8%，又指出上季共有7,000宗以永久離港為由，提取強積金權益。當局指出由於計劃成員可能擁有多於1個強積金帳戶，申靖人須向個人別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。同時又指出永久離港為由提取強積金的申索個案並不等於移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地（例如非本地僱員結束在香港工作）或移居內地生活。

另一方面積金局亦指出，截至上月底本港強積金總資產值升至逾1.12萬億元，當月回報為6.1%，又指出從2000年實施強積金制度以來，年率化回報率為2.9%。