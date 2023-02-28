大摩唱好電訊股　中電信股息率或達7厘　聯通股價未來60日內上升

中資電訊股續炒起，中電信（0728）收市報3.91元，升近3%；聯通（0762）升逾5%，報5.72元。大摩發表研究報告，予中電信目標價5元，評級「增持」。同時給予聯通「增持」評級，目標價7元。



摩根士利丹預料，中電信去年第四季服務收入按年升6.4%、全年純利則升11.9%，並料強勁增長勢頭會持續至今年，主要受惠5G每用戶每月收入（ARPU）穩定上升，以及工業互聯網業務表現強勁。

該行預料，今年中電信服務收入增長達7.6%、純利增長則達11.6%，並預料其現金流維持健康水平，派息比率有望上行，以改善股東回報，料今年股息按年增長達22%。今年股息率或達7厘，並認為接下來公布的上季業績及管理層今年指引是關鍵的催化劑。

料聯通股息回報達6厘

此外，該行預期，聯通去年第四季業績將表現穩固，服務收入料按年增長8.1%，去年全年純利料增長14.2%。而今年增長將保持韌性，預測今年服務收入增長7.9%，淨利潤增長13.2%，自由現金流趨向更健康水平，有助推動股東回報改善。

該行預期聯通的股價在未來60日內有超過80%機率會上升，今年股息按年增長16%，股息回報可達6厘，加上市盈率水平具吸引力，給予「增持」評級，目標價7元。