和電轉蝕近1.6億元　末期息5.21仙

和電香港（0215）公布截至去年12月底止全年業績，年內轉盈為虧，蝕1.58億元，除稅﹑息前虧損8,100萬元，2021年則錄得除稅﹑息前溢利1.32億元。派末期息5.21仙，全年派息7.49仙。

年內該公司總收益跌9%至48.82億元。服務收益為32.78億元，按年增1%，其中本地服務收益為29.81億元，漫遊服務收益為2.97億元，增長14%。除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為14.2億元，按年跌4%。

公司表示，截至去年底在港澳兩地合共客戶數目增至330萬名，與預繳客戶及5G後繳上台增長。年內後繳淨ARPU為168，按年跌2%。

和電香港行政總裁古星輝指出，疫情對香港經濟造成嚴重打擊卻不影響公司派息比率，會繼續派發與2020年相同水平的股息（即3.61億元），直至股東應佔經常性溢利逾3.61億元為止，屆時股息派息將改為相當於股東應佔年度溢利100%。因此在考慮現金狀況及任何潛在投資機會後，於2023年公布中期業績時決定盈餘現金用途，屆時或會考慮宣派特別股息。

他又指出由於5G資本開支投資已達頂峰，加上網絡擴展的營運成本已趨穩定，已準備就緒於2023年締造穩健的財務表現及強勁的現金流，並對穩健增長前景抱持樂觀態度。