碧桂園楊國強退休辭任主席　由女兒楊惠妍接任

碧桂園（2007）宣布，公司主席及執行董事楊國強因年齡原因，提出辭任其於公司擔任的主席及執行董事職務，由2023年3月1日起生效。楊國強將在辭任後以特別顧問的形式繼續參與集團的公司經營。公司聯席主席楊惠妍接任主席一職。



楊國強亦已辭任本公司提名委員會主席、企業管治委員會主席、環境、社會及管治委員會主席、執行委員會主席，以及薪酬委員會成員，由2023年3月1日起生效。

楊國強已確認彼與董事會之間並無意見不合，亦概無與彼辭任有關而須知會公司證券持有人或香港聯交所的任何其他事項。

公司聯席主席楊惠妍已接任為主席，並獲委任為公司提名委員會主席、企業管治委員會主席、環境、社會及管治委員會主席、執行委員會主席，以及薪酬委員會成員，自2023年3月1日起生效，並將繼續擔任公司的執行董事。

自2018年以來，楊惠妍已由公司副主席調任為聯席主席，與楊國強共同管理本集團日常工作，並負責集團的戰略規劃，已有多年的業務及管理經驗積累。本次接任體現楊國強對楊惠妍的充分信任與認可，公司會在董事會及管理層的帶領下實現更好的發展。

楊惠妍今年41歲，於2006年12月獲委任為執行董事，於2012年3月獲委任為副主席，並於2018年12月由副主席調任為聯席主席。楊惠妍為楊國強的女兒。