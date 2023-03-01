去年全球股息刷新紀錄　亞太區台灣最勁　香港靠兩隻藍籌撐起

根據最新的駿利亨德森全球股息指數，2022年亞太區除日本之外，澳洲、香港、新加坡、南韓和台灣，全年股息總額達到1,849億美元，按年整體增長7.2%。



台灣仍然是亞太區增長的主要動力，其基本增幅達21.7%，而香港、新加坡和南韓均錄得雙位數增長。



2022年，全球股息刷新紀錄，按年增長8.4%至1.56萬億美元。計及美元走強、個別特別股息較低、以及其他因素後，實際上基本增幅更強，達13.9%。

然而，鑑於未來經濟增長不明朗、通貨膨脹引致進一步加息的可能以及地緣政治風險，駿利亨德森預計2023年的股息增長將放緩，總額達1.6萬億美元，整體增長2.3%，相當於基本增長3.4%。

台灣除了是亞太區股息增長的主要動力外，更是駿利亨德森指數中所有主要派息地區中基本增幅最快的（67%），總額達破紀錄的369億美元。其中，海洋運輸公司長榮海運對增長的貢獻佔四分之一。

中海油中移動領先

至於香港亦是亞太區另一亮點，全年股息錄得雙位數增長，為亞太區第四季度20.3%的持續增長作出了重大貢獻。

香港全年派息總額為551億美元，基本增長19.8%。中國海洋石油（0883）和中國移動（0941）受惠於異常強勁的交易，對增長的貢獻最大。然而，佔香港2021年派息額四分之一的房地產行業，卻在2022年削減了13%派息。

總體而言，僅有不到四分之三的香港公司在2022年提高或保持派息額。中國內地的情況與香港相似，即其增長高度依賴於佔股息額三分之一增長的石油行業，但同時受陷入困境的房地產行業削減派息所拖累。儘管如此，中國內地派息總額仍錄得破紀錄的497億美元，基本增長11.3%。