要求滙豐分拆亞洲　已夠票提AGM議決　呂宇健︰股息回報將倍數升

自從滙豐控股（0005）在2019年除淨後宣布暫停派息，已引起一眾股東批評及關注。隨之以來不少股東開始關注滙豐的盈利分布，愈來愈多聲音希望滙豐分拆亞洲業務，以釋放潛在價值。



滙豐小股東的代表、「分拆滙控關注組」召集人呂宇健（Ken Sir）最新再有行動，稱已集齊100名小股東支持，把要求分拆滙豐亞洲的議案呈交至滙豐股東周年大會（AGM），希望維護小股東權益，並獲得更多機構投資者支持。



「分拆滙控關注組」召集人呂宇健接受《香港01》訪問時指，已根據《英國2006年公司法》，獲得100名小股東同意，將會在滙豐今年5月5日在英國伯明翰舉行股東周年大會上討論有關議案。

1. 動議滙豐制定、實施和每季度報告旨在通過包括但不限於分拆、戰略重組、結構重整其亞洲業務等方式以提高滙豐的價值之計劃和策略。 2.動議滙豐制定並實施長期和穩定的股息政策，並在滙豐有足夠可分配利潤的前提下，向股東派發2019冠狀病毒疫情前同等水平的股息，即（按季度支付）不低於每年每股0.51美元的股息。 呂宇健連同100名滙控股東向董事會提交之擬議決議案

作為小股東代表，呂宇健強調，今次將議案提交至股東周年大會上討論，重點不在於是否成功分拆，目的是要成功將小股東意願給予管理層及主要股東知道，而且希望將這樣重大的議程讓小股東有份參與及表達意見，而非單純根據第三方顧問撰寫報告而作決定。

指顧問報告偏頗 「制度有問題」

對於以往滙豐引用顧問報告回應分拆建議，呂宇健直斥「所有顧問都係偏頗，唔需要睇」，更認為利用顧問報告作決定是反映「制度有問題」。他重申小股東應有權就分拆決定投票，更以「英國脫歐」作類比，認為英國人有權為脫歐作決定，即使面臨經濟下滑都是自己的選擇。

呂宇健透露，有關議案落實於5月的股東周年大會上決議後，他會拜訪滙豐的二十大股東，包括中國平安（2318）、貝萊德（BlackRock）等。呂坦言，過去曾接觸一些機構投資者，均表示「擺咗上去先講啦」，故他計劃將議案推上AGM議程後，再接觸這些機構投資者及家族辦公室。

「分拆滙控關注組」曾向滙豐管理層提交公開信。（資料圖片）

分拆滙豐亞洲 股息率可見20厘

滙豐在2月21日公布全年業績，不僅業務表現令市場滿意，更宣布將於新財年恢復派發季度股息，並且加大回購。不過，即使業績對板，但無礙小股東維權，繼續爭取最大回報。

呂宇健直言，是次提交至股東周年大會的兩個議程是息息相關，分別是探討穩定的派息機制及分拆亞洲業務。

他解釋，由於滙豐控股有78%的盈利是來自亞洲業務，若然分拆出來，滙豐亞洲市值以粗略計約5,000億元，只要派息比率達到100%，利息回報將以「倍數」上升，股息率估計高達20厘，「一隻20厘嘅股票，有幾多小股東想要？」對於現有股東而言，當滙豐亞洲能給予20厘的回報，市場自然相應給予更高估值，變相「市值釋放價值」。

滙豐最大單一股東平保被視為建議分拆的主要推手，呂宇健多次強調，他以小股東代表推動分拆滙豐亞洲並非是受人指示，重申自己是維護小股東權益。他提到，在三年前滙豐除淨後暫停派息，當時便開始透過司法程序追討，惟最終敗訴，判詞指「承諾不等於債項」，故令他認為有需要繼續為自己的權益爭取。

投票門檻變得更高

呂宇健其後書面補充，根據滙豐最新回覆他們的律師，對方要求將議案以特別議案形式提呈，即投票門檻變得更高（由普通議案50%贊成票變成75%） ，「這顯示滙豐十分擔心議案會獲得通過；同一時間，滙控亦可能無理地把我們的普通議案釐定為『無約束力』，對此我們感到遺憾。」

他又指，表決權是公司法的基石，今次行動的意義，在於給予股東集體投票的機會，而不是匯豐可以閉門做決定，「要聽股東意見，也希望最終滙控可以按表決結果作出相應執行。」