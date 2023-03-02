九方財富招股中：中國“實力派”在線投資決策解決方案提供商

隨著居民收入的逐步增長，越來越多的個人已不再滿足於將個人資產以現金和銀行存款的方式持有，轉而尋求更為多元的投資方式，以賺取較高回報率。在此背景下，中國居民對於專業化金融投資教育服務的需求正在快速擴大，並催生出眾多投資教育服務平台。



2月28日，中國“實力派”在線投資決策解決方案提供商九方財富控股有限公司（「九方財富」，股份代號：09636.HK）在港開啟招股，每手500股，最高發售價每股18.78港元，預期於2023年3月10日掛牌上市。九方財富此次IPO引入了包括新華保險旗下專業資產管理公司--新華資管香港、中國飛鶴控股股東、公司老股東蘭馨亞洲及和邦集團等5家基石投資者。

公開資料顯示，九方財富專注於在線投資者內容服務市場提供教育服務及金融資訊軟件服務，幫助個人投資者更好地瞭解金融市場及制定投資決策。

持續輸出優質內容打造核心競爭力 市場地位領先

據了解，九方財富旗下上海九方雲是中國首批取得中國證監會發出的證券投資顧問資質的公司之一，憑藉先發優勢，在中國資本市場及中國個人投資者方面積累了豐富的行業經驗及深入瞭解，從而能夠準確識別及滿足未得到滿足的消費者需求，提供符合其需求的產品及服務。

在產品開發方面，九方財富通過專業的產品研發團隊九方研究所開發產品及服務。截至2022年10月31日，九方研究所擁有115名在研究、投資及其他金融領域擁有豐富經驗的專業人員，為公司提供分析及內容依據。在內容輸出方面，截至2022年10月31日，九方財富擁有37名在線高端投教服務認證講師及24名金融資訊軟件服務認證講師，為客戶提供量身定制的產品內容，並根據市場需求變化，及時調整及更新。

通過深耕優質內容，輸出差異化的產品及服務，九方財富贏得用戶口碑，在激烈的市場競爭中站穩了腳跟，逐漸發展成為中國領先的在線投資決策解決方案提供商。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年的總訂單金額計，公司是中國第二大在線投資決策解決方案提供商。此外，按2021年在線高端投教服務及在線財商教育服務的總訂單金額人民幣13.9億元計，公司亦是中國最大的在線投資者內容服務提供商，於中國的市場份額為11.2%。

九方財富新聞發佈會現場

用科技賦能 構建“薄前端，厚中臺”體系

九方財富在行業內的優勢很大程度上來源於持續的金融科技投入與賦能，基於人工智慧、雲端、大數據和區塊鏈等相關技術，九方財富建立了全面數位化的金融資訊處理及分析平台，通過App和網站為客戶提供基於大數據分析的深度定制和內容推薦，實現資訊流、數據流和客戶的聯通。招股書顯示，截至2022年10月，九方財富研發人員近500人，佔員工總數的21%；2019年至2022年10月，公司累計研發投入金額超7億元人民幣。目前，公司擁有7項專利以及72項版權。

同時，旗下九方金融研究所開發線上高端投資者教育課程及金融資訊軟體功能模組時，創新的將科技人員和投研人員混編，以更好推動金融科技的創新發展與應用，實現了從“科技支撐業務”到“科技賦能業務”的跨越式轉變。

此外，九方金融研究所研發的“投教工作中的溝通技巧與經驗分享”、“投教視域下的財務分析”等多項課程入選了中國證券業協會的遠程招標課程；其出版的兩本投資教育普適性書籍《散戶不散》和《投資的邏輯》，幫助了眾多投資者正確認識和理解相關金融知識，深受投資者歡迎。

訂單量高速增長 盈利能力顯著增強

九方財富的競爭力和品牌實力，還體現在高速增長的訂單量方面。2019年、2020年及2021年，公司總訂單金額分別為人民幣4.13億元、人民幣10.26億元、人民幣20.01億元，2019年到2021年增長近5倍。其中，內容更豐富、服務更多元、價格更高的在線高端投教服務高端組合的總訂單由人民幣0.51億元增長至人民幣3.97億元，複合年增長率達179.8%。

得益於用戶認可度的充分提升，九方財富迎來了業績的騰飛。2019-2021年，公司收入從人民幣2.74億元增長至人民幣14.52億元，複合年增長率高達230.2%。2022年前10個月，公司收入進一步增長至人民幣15.46億元。與此同時，九方財富的盈利能力也有效增強，其淨利率從2020年的12.2%提高至2022年前10個月的22.5%，呈現出穩步增長態勢。

可以預見，伴隨中國經濟水準的持續上行，將會有越來越多的人們認識到專業服務的價值，個人投資者願意接受投資教育的趨勢正不斷增加，各類財商教育平台的火熱也驗證了這一趨勢。九方財富以內容為根本，通過高效輸出滿足客戶需求的優質內容及服務，積極夯實核心競爭力，有望在大浪淘沙的市場下，成為被市場篩選出的長期主義者。