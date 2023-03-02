香港寬頻復牌最多升6%　確認接獲收購要約　未達協議擬再商討

香港寬頻（1310）中午發公告，指最近董事會接獲一份初步非約束性函件，當中表明其有意與公司進行一項涉及可能提出要約的交易。香港寬頻擬與潛在要約人進行進一步討論，但尚未達成任何協議。公司午後復牌，停牌前報5.59元。



香港寬頻午後復牌，最多升6%，高見5.93元，成交額已超過1,000萬元。

香港寬頻指，董事會注意到公司股份的近期價格及成交量出現不尋常波動，以及有關可能對於公司提出要約的媒體報導，故作出澄清。

香港寬頻指，公司不時接獲獨立第三方的初步議案，而最近董事會透過I Squared Asia Advisors Pte Ltd.接獲一份初步非約束性函件，當中表明其有意與公司進行一項涉及可能提出要約的交易，倘交易進行，預期可能通過環球全域電訊有限公司及╱或其一家聯屬公司完成該交易。

於本公告日期，香港寬頻擬與潛在要約人進行進一步討論，但尚未就可能提出要約發表任何立場，亦未與潛在要約人達成任何協議。

根據收購守則規則3.7，香港寬頻將每月刊發公告，直至根據收購守則規則3.5公佈作出要約的確實意圖或決定不繼續進行有關要約為止。香港寬頻將於適當時候或根據上市規則及收購守則的規定另行刊發公告。

另外，應香港寬頻要求，股份已自今年2月28日（星期二）下午3時36分起在香港聯合交易所有限公司暫停買賣，以待刊發本公告。公司已向聯交所申請股份自今日（2日）下午1時正起恢復在聯交所進行買賣。