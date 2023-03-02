美利酒店母企｜海港企業﹕去年為上市51年來　首度錄基礎淨虧損

美利酒店母企海港企業（0051）公布截至去年12月底止全年業績。該業績報告以「黎明前最黑暗時刻？」為題，點出去年公司為自1971年上市以來首次錄得基礎淨虧損，並且連續3年錄得股東應佔虧損。雖然疫情後逐步復常，有望帶來較好的2023年，但不確定因素依然存在。



公司指出去年基礎淨虧損為1.33億元，2021年錄4,000萬元盈利；股東應佔虧損為1.97億元，2021年虧損金額為2,400萬元。不派息。

公司又指出去年收入減少75%至11.39億元，營業盈利減少95%至2,900萬元，與來自物業發展確認入賬顯著減少。年內來自酒店收入跌1%至5.77億元，該業務虧損收窄12%至2.4億元。其中來自香港酒店業收入為4.9億元，營業虧損1.93億元。

公司又進一步指出，2022年上半年大部份時間本地對酒店接待需求，深受第五波疫情打擊。當入境管制措施放寬後，本地人開始外遊，令第4季對宅度假需求減弱，又指出旅客重臨香港速度緩慢。惟宴會及活動在第4季傳統旺季表現強勁。

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投資物業收入增12%

投資物業收入增加12%至2.17億元，營業盈利增至1.89億元；物業發展收入1.93億元，錄6,300萬元營業虧損。另錄得投資的營業務利1.42億元。