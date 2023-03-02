日本撤內地航班限制　大摩料赴日旅遊內地客數目將回升

日本政府日前宣布，撤銷對來自內地航班的限航令，及對來自內地的入境旅客落地核酸檢測要求。摩根士丹利發表報告，指出內地旅客前往日本的出境遊有望回升，又指出出境旅遊復蘇乃攜程（9961）股價的關鍵。在2019年時出境遊佔攜程稅前利潤40%，分部息﹑稅前利潤為40%。



大摩於報告內指出，日本從今年3月起放寬來自內地入境旅客的核酸檢測要求，改為隨機抽樣。之前北京﹑上海等地獲恢復簽發赴日單次簽證及3年多次簽證，又預料日本當局或會很快進一步放寬入境要求。報告指出在2019年，內地外遊旅客人次為1.55億，其中6%是前往日本。

該行進一步指出2019年出境旅遊貢獻攜程約4成營業利潤，主要出境旅遊較高抽佣比例﹑產品均價和平均房價，加上增量成本有限。同時預料同程旅行（0780）受於低基數效應。

大摩早前曾進行消費者調查，訪問2,044名人士，發現25%受訪者計劃在未來6個月內出境旅行，同時日本是內地大中華區以外最受歡迎的出境旅遊目的地，其次是泰國﹑新加坡及新西蘭，約24%受訪者計劃較疫情前更衷繁地出境遊。

不過大摩認為航班數目仍帶來限制，根據攜程數據，最近出境機票的搜索量已達到2019年水平的80%左右。可是根據全球旅行業數據平台OAG，截至2月28日內地海外航班數量只有2019年的19左右，前往日本的航班甚至更低，目前每周有63班中國直飛日本航班，覆蓋內地17個城市。