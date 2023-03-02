永利澳門首2個月經調整後物業EBITDA最多為9800萬美元　增逾20倍

踏入2023年後，澳門博彩業有強勁復蘇跡象，在今年首2個月當地賭收按年增加55.3%至219.04億澳門元，同時博彩企業業務表現亦出現明顯。永利澳門（1128）指出，在今年首2個月經營收入為3.91至3.95億元（美元‧下同），按年增加73.7%至75.5%；又預期期內經調整後的物業除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）將介乎9,400至9,800萬元，按年增加19.9至20.78倍。



永利澳門指出在今年首2個月，貴賓賭枱贏額百分比令經調整後的物業EBITDA減少1,330萬美元，又指出期內中場賭枱贏額百分比為20.6%。公司預料在正常化博彩毛收益市場份額為15%。

永利又指出，在農曆新年假期期間，中場賭枱投注額已回復至2019年農曆新年水平的95%，在高端中場以至核心中場均表現強勁，又指出娛樂場貴賓轉碼數較2019年農曆新年水平高出40%。同時農曆新年期間旗下酒店入住率達96%，租戶零售額較2019年農曆新年增加34%，期內每日正常化經調整後的物業EBITDA為400萬美元。假期後4周，中場賭枱投注額回升至2019年同期的82%，娛樂場貴賓轉碼較2019年水平高出20%。

此外永利又指出據向專業投資者發行可換股債券，惟發行本金金額﹑條款及條件仍未確定。