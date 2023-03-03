恒生指數升138點　科技股全面抽升　內房及濠賭股上揚

隔晚美股三大指數全線上升，道指收報33003點，升341點或1.05%；納指收報11462點，升83點或0.73%；標普500指數收報3981點，升29點或0.76%。港股昨日吐190點後，「黑期」今早最新升逾兩百點，全國兩會本周末召開前夕，市場關注受惠政策板塊。



【16：53】恒指升138點

恒指收市報20567點，升138點，國指升82點，收市報6939點，科指升85點，報4211點，成交額為1,057.8億元。

科技股今日表現強勁，百度（9888）升5.3%，網易（9999）升3.5%，騰訊（0700）升1.3%，美團（3690）升0.7%。

能源股方面，中石化（0386）升4.1%，報4.35元，中石油（0857）升2.9%，中海油（0883）升2.1%。

內房股方面，龍湖（0960）升0.6%，碧桂園（2007）升2.3%，中海外（0688）升1.7%，潤地（1109）升3.2%，禹洲地產（1628）升1.2%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升2.8%，世茂服務（0873）升3.4%，融創服務（1516）升1.5%，華潤萬象（1209）升1.5%。

濠賭股方面，金沙（1928）升1.3%，收市報27.5元，永利（1128）跌4.3%，收市報7.73元，銀娛（0027）升0.3%，澳博（0880）升1.2%。

銀行股方面，滙豐（0005）跌0.4%，港交所（0388）升0.4%。

【15：44】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3328點，升17點，深成收市報11857點，升2點，滬深300指數收市報4130點，升12點，創業板收市報2422點，升3點。

亞太區股市方面，日股升428點，報27927點，台股升9點，報15608點，韓股升4點，報2432點。

港股方面，恒指最新報20622點，升193點，國指升6967點，升110點，科指升113點，報4239點。

【14：25】恒指升幅擴大至逾200點

港股升幅擴大至逾200點，恒指最新報20645點，升216點，國指升113點，報6970點，科指升108點，報4235點。

科技股表現強勁，百度（9888）升5.7%，京東（9618）升4.2%，網易（9999）升4%。

至於TVB母企電視廣播（0511）升幅進一步擴大，曾高見4.94元，最新報4.91元，成交額達2,450萬元。

【13：03】恒指半日升145點

恒生指數午後升144點，報20573點。科指升1.64%，報4193點。

TVB母企電視廣播（0511）升近22%，報4.7元。公司早前公布，透過附屬公司上海翡翠東方傳播，與淘寶達成合作意向，雙方將於年內共同發展超過48場電商直播，預計可為集團帶來可觀收益。

另外，嗶哩嗶哩 （9626） 升逾9%，報167.8元。

【12：04】恒指半日升145點

恒生指數半日升145點，報20575點，成交550.8億元。科指升1.6%，報4191點。

阿里巴巴（9988）升0.63%，騰訊（0700）、美團（3690）升逾1%，嗶哩嗶哩 （9626） 升逾9%。

TVB母企電視廣播（0511）升近兩成，報4.62元，成交額1165萬元。

【10：09】恒指升142點

恒指升142點，報20571點；科指升1.55%，報4190點。

中資電訊股續炒上，聯通 （0762） 升近3%，中電信 （0728） 升逾2%，中移動 （0941） 升近2%。

TVB母企電視廣播（0511）升近13%，報4.35元，成交額271萬元。

【09：20】恒指高開273點

恒指高開273點，開報20703點；科指升2.6%，報4232點。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）升逾2%，美團（3690）升近3%。

嗶哩嗶哩 （9626） 績後升一成，報168.5元；該公司上季收入增長6%稍遜預期。