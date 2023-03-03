北水日後可買賣渣打等外企　港交所﹕互聯互通優化里程碑｜附名單

內地民居從本月13日開始，可以透過上海及深圳的港股通，買入渣打（2888）及保誠（2378）在港掛牌的外國公司。香港交易所（0388）今天（3日）宣布，自3月13日起，互聯互通股票標的範圍將進一步擴大，屆時符合有關條件的在港主要上市外國公司股票將被納入港股通股票標的。上交所及深交所隨即公布調整港股通名單。



滬港通下的港股通股份名單納入以下12隻股票﹕渣打﹑保誠﹑太古B（0087）﹑招金礦業（1818）﹑華晨（1114）﹑海洋海昌公園（2255）﹑巨子生物（2367）﹑洪九果品（6689）﹑星空華文（6698）﹑名創優品（9896）及衛星（9985）及新東方在線（1797）。

不過澳優（1717）﹑正榮地產（6158）及雲音樂（9899）等3家公司則被剔出。

渣打獲納入上海及深圳交易所的港股通名單。

至於深圳港股通的股份名單，獲納入的股票為32隻，包括太古B﹑思派健康（0314）﹑京東方精電（0710）﹑歐舒丹（0973）﹑華晨﹑3D MEDICINES（1244）﹑山東新能源（1250）﹑高偉電子（1415）﹑新特能源（1799）﹑新秀麗（1910）﹑上美股份（2145）﹑微創腦科學（2172）﹑心泰醫療（2291）﹑巨子生物﹑高視醫療（2407）﹑渣打﹑龍光（3380）﹑兗煤澳大利亞（3668）﹑金山雲（3896）﹑金界控股（3918）﹑飛天雲動（6610）﹑美美疫苗（6660）﹑洪九﹑星空華文﹑業聚醫療（6929）﹑博安生物（6955）﹑檸萌影視（9857）﹑健世科技（9877）﹑叮噹健康（9886）﹑名創優品﹑衛星﹑智雲健康（9955）。

周生生等20隻股票，被剔出深圳港股通名單。

另有20隻股份被剔出，分別為天譽置業（0059）﹑新鴻基公司（0086）﹑周生生（0116）﹑嘉華（0173）﹑信德（0242）﹑大家樂（0341）﹑IGG（0799）﹑時代中國（1233）﹑光大綠色環保（1257）﹑寶新金融（1282）﹑禹洲（1628）﹑澳優﹑新高教（2001）﹑快狗打車（2246）﹑祥生控股（2599）﹑融信中國（3301）﹑正榮地產﹑永泰生物（6978）﹑德琪醫藥（6996）及雲音樂。

此外，滬股通和深股通股票標的範圍也將擴大至包含符合一定條件的上證A股指數或深證綜合指數成份股。擴容後的滬股通、深股通股票名單參見香港交易所網站。擴容後的港股通股票名單參見上海證券交易所（上交所）和深圳證券交易所（深交所）網站。

歐冠昇﹕互聯互通不斷優化里程碑

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示：「這次滬深港通南北向交易股票範圍的同時擴容對於兩地市場和廣大投資者來說都是好消息。這是我們的互聯互通機制不斷發展和優化的又一重要里程碑，也是我們與內地合作夥伴及兩地監管機構緊密合作、精心準備的成果，我衷心感謝所有為之辛勤付出的人。」

「今年是互聯互通迎來重大優化的一年，我們將繼續與市場各方共同努力，進一步優化和拓展互聯互通機制，提升香港與內地市場的吸引力，連接中國與世界，期望能在未來幾個月給大家帶來更多好消息。」

港交所又指出，更多有關互聯互通股票標的範圍擴容的詳情，可參閱香港交易所今天刊發的通告和上交所、深交所發布的通知。