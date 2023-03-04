兩會｜全國政協委員李民斌提三大建議　提升大灣區高品質發展水準

2023年全國兩會正式開啟，全國政協委員李民斌就推進數字經濟融合發展，提升大灣區高品質發展水準提出三點建議，包括加強發展數字經濟的統籌協調力度、推進跨境資料驗證的運用，以及完善數字經濟的融資支援。

他建議，升級粵港資訊化合作專責小組，建立覆蓋粵港澳、由三地高層領導共同參與的大 灣區數字經濟發展委員會，成員包括政府官員、業界專家、學者等，強化跨部門、跨 層級、跨區域的協同機制，制訂大灣區數字經濟發展規劃、策略、重點領域，統籌三 地數字經濟發展事宜。同時建立統一的數字經濟統計監測指標體系，為大灣區數位化 發展提供決策參考。

另外，李民斌建議在粵澳跨境資料驗證平臺試運行的基礎上，推動建立覆蓋粵港澳三地的跨境資料 驗證平臺。一方面，要發揮核心企業的帶動作用，比如加快開源平臺的建設。另一方 面，鼓勵更多主體參與試點和推廣，尤其是大灣區全部佈局的各類主體。同時，緊扣 現實需求，逐步拓寬跨境資料驗證的應用場景，包括跨境銀行開戶、跨境財富管理、 跨境供應鏈金融、跨境資產轉讓、跨境保險理賠等金融類場景，以及跨境身份認證、 跨境學歷認證、跨境繳納水電費等民生領域。

融資方面，他一方面建議完善大灣區數字經濟融資體系，推動設立大灣區數字經濟發展專項資 金，帶動社會資本投資。設立數字經濟企業貸款補償資金，提升對科技型中小企業的 貸款貼息支援力度，支持商業銀行與智慧財產權密集型產業園區開展戰略性合作，擴大 智慧財產權質押融資；另一方面，則建議依託河套深港科技創新合作區等重點園區，為數字經濟創新企業在三 地投資佈局提供土地和空間，加強引進和孵化合作，圍繞關鍵核心技術、數位化特色 場景等開展聯合攻關，促進數字經濟創新成果加快轉化。

另外，就內地經濟，李民斌亦建議綜合考慮消費能力、消費意願以及消費場景等因素，多措並舉，進一步釋放居民消費潛力，促進內需市場的穩健增長，措施涉及「穩企業、保就業、增收入」、「完善社會保障，提振消費信心」及「推動消費升級 ，挖掘消費潛力」三大方面。