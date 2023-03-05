電訊股逆市爆升　中電信恐回氣　香港寬頻受困「息魔」｜鄭昆侖

今年1月22日, 筆者當時指出今個兔年大概是一隻「古惑兔」《原文：送「兇猛」虎迎「古惑」兔 今年投資戰線宜開三四條》。結果是恒指在1月20日的22,044點水平差不多見了一個中期頂。上週恒指一度低見19,785點水平, 但是在3月3日反彈至20,567點水平。1月26日（年初五）指數見22,566,而當時某本地財金高官表示今年是兔年,而且兔仔機靈活潑，因此他深信今年港股市場一定「兔氣揚眉」、「兔躍如飛」、「跳上新台階」、「踏上新水平」。

大約1個月之後, 似乎筆者的古惑兔看法更加點近市場現實情況。京東（9618）跟阿里巴巴（9988）之間的減價戰、領展（0823）進行供股、環球息口再上升、不少本地地皮售賣情況不理想等因素,正在壓住大市的表現。

自從年初至今傳統電訊股跑贏大市的原因

相對而言, 中移動（0941）等電訊股以及匯控（0005）表現較為理想, 亦「減慢」了大市的回落速度。

中移動以及中電信（0728）等電訊股近幾個月表現突出, 原因有好幾個。未「爆升」之前不少電訊股的股息率在今年1月初仍是7至9厘左右,足以補償美元利息高企（4至5厘水平）的因素。再者,傳統電訊公司在發展AI相關業務（AI雲、IoT、AIaaS、大數據）享有成本優勢。再者, 中港兩地的地產市道仍不明朗、阿里騰訊等大型科技股又面對低增長前景, 亦令電訊股顯得較為吸引。

只不過, 中電信（4.22港元）的股息率已回落至大約6厘水平（未扣稅), 因此之後幾個月的「爆發力」可能不及之前。再者, 投資者亦要考慮人民幣匯率因素。

加息再加上沉重債務, 潛在買家未必一定會全購香港寬頻（1310）

至於近排中港兩地電訊營運商「好景」,亦導致本地低殘的電訊資產有人考慮收購。

香港寬頻（1310）在3月2日發通告確認接獲HGC的大股東I Squared Asia Advisors的可能提出收購要約的意向，但尚未達成任何協議。

坊間有人估計作價大約是78.5億港元（或每股5.3至5.9港元左右,亦視乎計總股數的方法）,如果是這樣子的話那麼香港寬頻（5.6港元）的上升空間未必太多。

那當然, 潛在買家亦有可能願意以較高的作價全購所有香港寬頻的股票, 因此仍有投機的理由。

講完上升潛力亦自然要購香港寬頻的「死穴位」。管理層在22財年（截至22年8月底）大幅削減了末期息, 由0.40港元下調至0.20港元。

管理層大幅減股息亦令股價暴跌。22年7月底股價仍是8.72, 然後一路向下。近2個月股價都是在5.0-5.6港元等水平維持住。

管理層減派息未必無原因。按22年8月的財報,香港寬頻的「淨債務/股本」比率高達200%, 因此亦有減派息還債的理由。環球息口尤其是在22年年中大幅上升, 這亦暗示 23及24財年香港寬頻的利息支出會大幅上升, 亦削弱自由現金流（Free Cash Flow)。

全購香港寬頻等同要幫現有股東「背起債務風險」。如果筆者是一名理性的「大孖沙」買家（當然我不是）, 寧願以100億港元購入電訊資產（債務留給現有股東), 也不願意用79億港元全購所有的股份。對於重債的企業,「息魔」始終不是容易應付。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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