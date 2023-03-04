Web3 Hub首期考察團赴港　本地科企期待跳躍式發展

港府去年十月公布《香港虛擬資產發展政策宣言》，表明歡迎全球虛擬資產行業到港發展。財政司司長陳茂波亦公佈新一份財政預算案，明確支持本地的Web3.0生態發展，有關元宇宙、區塊鏈的活動應運而生。



二月底，由數碼港Web3hub主辦的首期Web3hub會員考察團率先到港，全國政協委員、香港立法會議員吳傑莊博士以及產學研領袖出席啟動儀式和歡迎酒會。吳傑莊議員在酒會表示，對考察團會員寄予厚望：「從政策可知香港推動Web3.0產業的堅定決心，相信通過政府及行業的努力，香港將成為全球性Web3Hub。」他盼望香港Web3.0企業把握是次發展機遇，盡快落地香港以享受紅利。

Web3Hub由香港數碼港及高諾G-Rocket國際加速器共同發起，支援全球Web3.0企業在落地及發展

據悉，該考察團已參訪相關的政府部門和企業。有會員憶述自己3月1日的具體行程道：「先是到香港投資推廣署總部，了解香港營商環境及非政策扶持；後前往G-Rocket香港共享工作空間，加強對香港金融服務及科技環境的了解。」學員們表示自己特別享受探討如何打通各產業壁壘的方案，認為這是合作共贏的大前提。

同日，會員亦有考察香港理工大學。該校的區塊鏈課程被國際機構評為全球第一，在技術研究、落地應用等領域亦有深度參與。有會員隨後反映：「這讓我們很難不意識到香港有很強的Web3.0基礎。Web3.0的發展方針看似突如其來，實際上卻是有備而來。」

陳茂波財政預算案計劃撥款5000萬元加速推動Web3.0生態圈的發展，Web3.0企業的浪潮很可能如雨後春筍般在本港盛開。適逢其會，PANGU by Kenal業務發展總監、E2P Academy 項目負責人Joseph LAI強調：「我們作為the Sandbox的官方元宇宙代理，業務覆蓋虛擬資產的方方面面，包括戰略規劃、業務發展、營銷方案、藝術設計、土地購買、NFT 資產創建和交易等。」E2P Academy將通過免費講座、授課的方式，協助學員在3個月內讀懂元宇宙，並為企業提供不同的培訓方案。Joseph分享說：「本地有大量Web3.0人才，應定期交流、共享相關技術知識，單純從個人投資和就業的角度來看，社會應關注香港的Web3.0發展。」

E2P Academy項目的共同發起方為PANGU by Kenal，是the Sandbox指定的官方元宇宙代理

據悉，該考察團已參訪相關的政府部門和企業。有會員憶述自己3月1日的具體行程道：「先是到香港投資推廣署總部，了解香港營商環境及非政策扶持；後前往G-Rocket香港共享工作空間，加強對香港金融服務及科技環境的了解。」學員們表示自己特別享受探討如何打通各產業壁壘的方案，認為這是合作共贏的大前提。

同日，會員亦有考察香港理工大學。該校的區塊鏈課程被國際機構評為全球第一，在技術研究、落地應用等領域亦有深度參與。有會員隨後反映：「這讓我們很難不意識到香港有很強的Web3.0基礎。Web3.0的發展方針看似突如其來，實際上卻是有備而來。」

陳茂波財政預算案計劃撥款5000萬元加速推動Web3.0生態圈的發展，Web3.0企業的浪潮很可能如雨後春筍般在本港盛開。適逢其會，PANGU by Kenal業務發展總監、E2P Academy 項目負責人Joseph LAI強調：「我們作為the Sandbox的官方元宇宙代理，業務覆蓋虛擬資產的方方面面，包括戰略規劃、業務發展、營銷方案、藝術設計、土地購買、NFT 資產創建和交易等。」E2P Academy將通過免費講座、授課的方式，協助學員在3個月內讀懂元宇宙，並為企業提供不同的培訓方案。Joseph分享說：「本地有大量Web3.0人才，應定期交流、共享相關技術知識，單純從個人投資和就業的角度來看，社會應關注香港的Web3.0發展。」