瑞銀上調今年中國經濟增長預測至5.4%　稱經濟重啟進程快於預期

内地將2023年經濟增長目標定在5%左右，與瑞銀基準預測一致。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤稱，近期經濟重啟快於預期，上調今年GDP增長預測至5.4%。



汪濤表示，宏觀政策基本延續了中央經濟工作會議定調，小幅提高一般公共預算赤字率（GDP的3%）和地方政府專項債新增限額（3.8萬億），貨幣政策保持溫和積極的支持基調。

汪濤指， 考慮到今年政府面臨換屆，政府工作報告僅簡單闡述了今年的政策定調和工作重點，新一屆政府在上台之後可能會出台更多具體的政策支持。政策性銀行對基建投資的信貸支持還有進一步擴大的空間，財政貨幣等政策要實現統籌運用，更多地方政府也可能會出台擴大消費的具體政策措施。

上調中國今年GDP預測至5.4%

瑞銀將2023-2024年中國GDP增速預測從4.9%和4.8%分別上調至5.4%和5.2%。汪濤解釋道，近期經濟重啟的進程快於此前預期，市場所擔心的第二輪新冠疫情並未兌現，迄今為止疫情感染達峰對供給側和生產端的擾動較為有限。

另外，汪濤指，近期30個大中城市房地產銷售已反彈至接近2019年農曆同期水準，表明房地產銷售觸底反彈可能早於此前預期。海外經濟增長較此前預期更有韌性，國內政策支持也有可能會進一步加碼。此外，2023年初的CPI通脹遠低於此前預期。

該行仍預計未來幾個月經濟重啟將推動多項服務業價格上漲，但將2023年全年CPI預測從此前的3%下調至2.5%。