LME及LME Clear因去年3月暫停鎳交易　遭入稟索賠8000萬鎊

去年3月8日，鎳價於短時間內大幅上揚，港交所（0388）旗下的倫敦金屬交易所（LME）與LME Clear經商討後決定在當日早上8時15分停止所有鎳合約交易，並將所有當日時間00:00或之後執行的交易取消。港交所今日（6日）LME遭到由AQR Capital Management LLC、 DRW Commodities LLC、Flow Traders BV、 Capstone Investment Advisors LLC 及Winton Capital Management Limited等原告人入稟申索，指出LME的決定屬不合法干預其人權，並要求賠償8,000萬英鎊。

港交所於公告內指出，原告人提出的申索已於今年3月6日，提交予英國商業法院並送達予LME及LME Clear。

LME及LME Clear管理層認為有關申索亳無法律依據。由於有關申索並無提出就港交所於去年6月6日及7日公布，有關LME及LME Clear被提出申索所涉及範圍以外的任何問題，有關方已同意在司法覆申索作最後裁決前，暫緩原告人申索。