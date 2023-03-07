習近平稱支持平台企業　瑞銀汪濤：料監管常態化　未來有企業IPO

中國國家主席習近平指出，始終把民營企業和民營企業家當作自己人，在民營企業遇到困難的時候，給予支持，在民營企業遇到困惑的時候給予指導。對於平台企業，他又稱支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手。瑞銀亞洲經濟研究主管﹑首席中國經濟學家汪濤在媒體電話會上指出，有關領導人對民營企業的發言，相信其目的是要令民企和國企享有同樣的待遇，在營運上有一致要求，估計未來或會有相關的法規調整。

至於平台經濟方面，她相信，內地官方對平台監管的政策會常態化，現在落實了監管政策後，具體訂立什麼範疇平台企業能夠做，什麼範疇才要禁止。展望未來，她相信會持續有平台企業整改，整改結束後子公司有機會IPO上市。

中國國家主席習近平指出，始終把民營企業和民營企業家當作自己人，在民營企業遇到困難的時候，給予支持。對於平台企業，他又稱支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手。（Reuters）

人行今年料降準50點子

對於中國貨幣政策方面，汪濤認為去年已經算是較為寬鬆，預期今年人行會下調存款準備金率（降準）一次，幅度為50點子。不過，她相信政策利率會維持不變，估計不會再度下調中期借貸便利（MLF）利率，比較大機會是要求銀行將存款利率輕微下調，從而引導貸款利率向下，因而相信貸款市場報價利率（LPR）未來會有約10個點子的下調幅度。

人民幣匯率上，汪濤估計全年人民幣兌美元輕微升值，因為估計下半年美國經濟轉弱，美元將受壓，推算人民幣兌美元將見6.8。（資料圖片）

人民幣料今年升值見6.8

人民幣匯率上，汪濤估計全年人民幣兌美元輕微升值，因為估計下半年美國經濟轉弱，美元將受壓，推算人民幣兌美元將見6.8。倘若美國經濟下跌太急，同時中國經濟明顯反彈，則人民幣兌美元有機會高見6.6。

孟磊看好增長股及消費股

瑞銀證券中國策略分析師孟磊指出，估計今年A股上市企業盈利增幅約為15%，較過去數年為高，相信中國經濟復常，可以吸引更多外資資金流入。

雖然中港股市在去年年底已經展開了一場升浪，現在處於調整期，不過留意到，當時積極流入中國的資金，多是對沖基金資金。至於現時大型的海外公募基金，對於中國資產的配置，仍然是屬於低配。他預期未來資金可望加快流入，估計2023年北水淨流入A股規模有望達3,000億元人民幣以上。股份方面，看好增長股，例如消費股、數字經濟相關的軟件股等。