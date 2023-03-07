海豐國際去年多賺67%　全年派息4元

海豐國際（1308）公布全年業績，截至去年底止，集團全年純利達19.49億美元，按年增長67%；每股基本盈利0.73美元，末期息每股派1.6港元，按年多派0.2港元。全年派息共4元。



年內，收入錄得41.12億美元，按年增長36.5%；毛利增長50%，至19.79億美元；毛利率由2021年的43.8%，增長至48.1%。

集團指，去年除了疫情持續以外，環球市場還經歷了俄烏衝突、歐洲能源危機以及席捲全球的高通脹和持續加息等問題，致使全球消費需求驟減，集裝箱物流市場則表現出貨量下降，運力逐漸過剩，運價隨之走低的狀況。

展望2023年，全球經濟增長總體動力不足，集裝箱船舶運力交付大幅增長，預計行業將面臨嚴峻挑戰。縱觀全球亞洲經濟相對樂觀，國際貨幣基金組織和亞洲開發銀行對亞洲市場2023年的經濟增長預測為4.9% ，特別是中國防疫政策調整和經濟總體回升，將給亞洲區貿易增長注入活力。

隨著國際海事組織(IMO)對於全球航運業船舶能效指數(EEXI)與碳排放強度指數(CII)認證措施的實施，老齡船舶陸續淘汰，將限制區域內有效運力的增長。公司深耕亞洲市場，優化資產配置和經營效率，有能力把握行業調整帶來的機遇。