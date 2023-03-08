國泰去年虧損擴大至65.5億　不派息　收入逾510億遜預期

國泰航空（0293）公布，截至去年底，全年虧損擴大至65.48億元，2021財年則蝕55.27億元，不派息；若不計及優先股股東應佔盈利等，去年普通股股東應佔虧損71.6億元，虧損按年擴大17%



去年運載乘客共280萬人次

期內，收入為510.4億元，按年增長12%，但遜預估的527.2億元。客運收益升2.15倍，至136.86億元；以可用座位千米計算的可載客量增加51.6%，以收入乘客千米計算的客運量則增加2.58倍；去年運載乘客共280萬人次，平均每日載客7682人次，較2021年增2.91倍；運載率為73.6。

至於去年貨運收益為269.9億元，按年場16.6%，主要由於政府增加對機組人員的檢疫要求而令可載貨量減少。

去年集團全年燃油成本淨額104.88億元，按年增49%；燃油對沖收益擴大至36.39億元，2021財年收益為23.36億元。

全年均維持經營正現金流

集團指，年初面對艱難營運環境，對每月營運現金消耗造成負面影響。然而，隨著政府初步調整旅遊限制及檢疫要求，去年上半年已回復經營正現金流，進一步調整限制措施下，去年下半年以至全年均維持經營正現金流，截至去年底，可動用的無限制用途流動資金結餘為272億元。集團感謝政府同意將78億元過渡貸款融資的提取期限，再延長12個月至今年6月8日，令集團能夠更靈活地管理流動資金。

香港快運虧損收窄至近14億

香港快運（HK Express）去年全年虧損收窄至13.59億元，2021年蝕19.78億元；華民航空去年全年錄得溢利7.76億元，按年升3.74%。