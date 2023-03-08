電視廣播曾見14.36元創三年高　TVB淘寶首播6小時銷售額達2350萬

TVB母企電視廣播（0511） 今早（8日）升近六成，報11.36元，最高一度升升96.68%見14.36元創三年高位，成交額9.6億元。TVB自宣布與淘寶電商直播節目《TVB識貨》後，股價翻倍。



《TVB識貨》昨晚（7日）在淘寶平台持續6小時直播帶貨，TVB表示，，六小時的直播節目帶來2,350 萬人民幣的銷售額，累計觀看人數超320萬，累計觀看人次超過485萬，最高在線人數超過3萬。TVB此次與淘寶達成合作，預計將在今年做至少48場直播。

TVB又指，3月3日至3月5日舉行的電子商貿直播「鄰住買獎門人 LadiesFirst 感謝祭直播室」，直直播期間銷售額達650萬港元，觀看人數近 88,000 人。整個感謝祭為鄰住買帶來達800萬港元銷售額，訂單量超過42,000張，下單客戶接近 30,000 人。

另外，其餘媒體股亦逆市上揚，邵氏兄弟 （0953） 升1.5倍，英皇文化產業 （0491）升逾86%，世界華文媒體 （0685） 升12%，橙天嘉禾 （1132） 升逾16%，有線寬頻 （1097） 升23%。