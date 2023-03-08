鮑威爾警告加息半厘　恒指曾失二萬關　渣打策略師：周五自有分曉

聯儲局主席鮑威爾出席參議院金融委員會聽證會時「放鷹」，觸發美元直奔三個月高位，對利率最敏感的兩年期美債息突破5厘，觸發中美港股市齊挫，恒指一度跌穿二萬點大關。分析師指出，今次最令市場意外的，是聯儲局加息步伐或加快，重返半厘水平。今日港股一度失守二萬點大關，跌幅較Ａ股及美股更深，認為有機會是過度反應。



鮑威爾表示，整體經濟強勁的情況下，高通脹持續，可能促使聯儲局加快未來加息步伐，最終利率水平或高於原先預期。他警告，如果接下來公布的就業和通脹數據，顯示加息未能給經濟降溫，便可能再次加息半厘，超出市場預期。在鮑威爾發言前，市場普遍認為3月加息幅度會維持在四分之一厘。

聯儲局主席鮑威爾出席參議院金融委員會聽證會時「放鷹」，警告，如果接下來公布的就業和通脹數據，顯示加息未能給經濟降溫，便可能再次加息半厘。（資料圖片）

港股跌幅超美股

股匯市場反應強烈，股市之中，港股今日的跌幅，比美股更為明顯(美股昨跌近2%)。恒指一度跌穿二萬點大關，最多曾挫554點，低見19,979點。不過最終收市險守兩關大關，收報20,014點，跌520點或2.5%。

匯價方面，美元指數重上105，高見105.89，見三個月高，向106高位邁進。債息亦走高，美國2年期國債孳息率自2007年來首次升破5厘，較十年期殖利率高出整整1個百分點，是1981年以來首次。

股匯市場反應強烈，股市之中，港股今日的跌幅，比美股更為明顯。分析師指出，有機會是過度反應。（資料圖片）

美元料突破今年高

上海商業銀行研究部主管林俊泓接受訪問時表示，市場對美國加息預期升溫，相信美元在今年第二季會延續強勢，美元指數有機會重上107，突破今年高位，重返去年11月底水平。

下月加息半厘機會升至近70%

美息走勢上，市場對本月加息加快至半厘的預期升溫。參考CME的「Fed watch」工具顯示，目前美國聯邦基金利率期貨交易市場預計，3月聯儲加息50個基點的機會率，從一天前的略超過31%，急升至近70%；加息25個基點的機會率降至約30%。

對於今年的美國加息「終點」，也就是終端利率(terminal rate)，有投行將利率區間上調至5.5%-5.75%。高盛經濟學家預期聯儲局今個月將更新利率走勢點陣圖，將今年內利率預期中位值升至5.5%到5.75%，較12月時的預期上調50個基點。

高盛經濟學家預期聯儲局今個月將更新利率走勢點陣圖，將今年內利率預期中位值升至5.5%到5.75%，較12月時的預期上調50個基點。（資料圖片）

渣打梁振輝：時機敏感 言論距離議息日太近

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝接受訪問時指出，聯儲局主席言論立場鷹派，不過以往在議息前，他多數會避免公開對加息政策發言。然而今次是參議院聽證會，時機特殊，距離本月22日聯儲議息日太近，令到美股及港股都有明顯沽壓。「其實他一向都是鷹派，市場都估計到，只是今次發言，距離今個月議息日好近，時間上變得好敏感」。

不過他認為，對市場最明顯的意外，並不是在於終端利率會否再調高；反而是每個月的加息幅度之上。聯儲局在今年2月份，才第一次將加息幅度，縮減至四分之一厘，市場原先憧憬會繼續緩慢加息。不過，一個月之後，鮑威爾就已經發聲，聲言有機會將加息幅度，掉頭再度擴大，重返至一口氣加息半厘水平，令市場震驚。

梁振輝指出，現時投資者對今個月22日聯儲局議息會議上，是否會重返半厘加息步伐，仍然有爭議，相信未來幾日討論會繼續發酵，構成市場不明朗。今晚(8日) 鮑威爾亦將出席國會眾議院金融服務委員會聽證會，由於昨夜金融市場對他的發言反應很大，可以留意他今晚的語調會否有所軟化。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝（圖右）指出，今晚(8日) 鮑威爾亦將出席國會眾議院金融服務委員會聽證會，由於昨夜金融市場對他的發言反應很大，可以留意他今晚的語調會否有所軟化。（資料圖片）

周五非農就業人數 市場料增20萬人

後市需要留意的時間，還有今個星期五。當晚美國就業市場重磅數據的非農就業數據，數據一向視為美國就業市場的寒暑表。上月公布的1月非農就業人數增加51.7萬人，是華爾街預期的兩倍多，失業率降至3.4％，為1969年5月以來的最低水平。今次市場普遍預期，非農就業人數約為20萬人。

投資策略上，梁振輝指出，今日港股的跌幅大，一度失守二萬關，跌幅較美股及中國股市更明顯，認為有機會是反應過度。因為港股成交額上看，今日跌市時成交未見明顯增加，反映投資者未有清晰方向，相信仍然是在觀望周五的數據。

短期對恒指的走勢，技術分析並非主調，更重要的是市場氣氛，認為當非農數字出爐，自有分曉。「最重要的是市場的論調」。他解釋指即使非農就業人數再超越市場預期，市場的着眼點可能是美國經濟強勁，而非加息步伐加快。

維持今年看好恒指

另外，他維持今年看好亞洲股市，包括恒指的看法，因為中國正值兩會期間，新一屆政府的GDP目標是5%，雖然有市場看法認為5%是保守的；不過他卻認為，參考以往經驗，中國最終的GDP表現，多數是優於年初訂下的目標，只是去年受疫情嚴重打撃令經濟跌幅較預期深。展望今年，內地經濟仍有機會超越原先預期，因為近月中國重新開放後的經濟數據，包括製造業PMI數據，其實都是超越市場預期，反映復甦步伐穩固。